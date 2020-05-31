Протести США охопили всю Європу: що зараз відбувається (фото і відео)

Протести в США на тлі насильницької смерті Джорджа Флойда тепер проходять по всій Європі
Протести в США, що почалися після насильницької смерті афроамериканця Джорджа Флойда, охопили низку європейських міст. Так, у неділю, 31 травня, протести спалахнули в Лондоні, Берліні, Торонто, Дубліні та деяких інших містах. Відео і фото акцій опубліковані в соціальній мережі Twitter.
Як повідомляється, протести в Лондоні тривають вже другий день під гаслом "Чорні життя мають значення". Протестуючі зайняли вулиці Лондона в суботу після смерті Джорджа Флойда і, як повідомляється, пообіцяли більше демонстрацій по всій країні в неділю. Кілька годин тому протестувальники вийшли на Трафальгарську площу в центрі Лондона.
Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpvIan Mantgani (@mant_a_tangi) May 31, 2020
Менш масові протести пройшли в Німеччині. У місті Дублін місцеві жителі вийшли на мирну акцію в парку.
No justice, No Peace!Conor Reddy (@ConorReddy95) May 31, 2020
Standing with #BlackLivesMatter revolt in Dublin!#GeorgeFloyd pic.twitter.com/XCYDNIijlJ
Варто відзначити, що в США заворушення тільки посилюються. На поточний момент надзвичайний стан оголошено у 25 містах Америки. Активісти б'ють випадкових перехожих і поліцейських, псують майно, б'ють вітрини та палять автомобілі. На відео потрапив один з випадків нападу на магазин NIKE.
Nike store on Michigan Ave smashed and completely looted pic.twitter.com/IRZc4FuDBOBen Pope (@BenPopeCST) May 31, 2020
Тривають заворушення на вулицях.
CHAOS: Police officers dragged through the street in ChicagoBreaking911 (@Breaking911) May 30, 2020
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У спільнотах відзначають, що масові протести з відсутністю соціальної дистанції в Америці сприяють поширенню коронавирусной інфекції, яка забрала сотні тисяч життів.
ILLINOISCoronavirus NEWS (@CoronavirusNewv) May 31, 2020
El CORONAVIRUS sala a marchar por las calles de Chicago y de 30 grandes ciudades norteamericanas #BlackLivesMatter #ChicagoProtests #Chicago #USAonFire #US #USAProtest #GeorgeFloyd #JusticeForGeorgeFlyod #coronavirus #riots2020 #usariot
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Також відбулася акція, на якій демонстранти лежали лицем донизу 9 хвилин.
Фото (twitter.com)
Нагадаємо, що 25 травня після жорсткого затримання поліцейськими помер афроамериканець Джордж Флойд. Патрульні підозрювали його в тому, що він розрахувався підробленою 20-доларовою купюрою. Після смерті чоловіка в Міннеаполісі почалися заворушення.
Раніше РБК-Україна писало, що у 25 містах США через заворушення ввели комендантську годину на вихідні.
Також повідомлялося, що Нацгвардію у США закликали вже сім штатів і округ Колумбія.
Крім цього, в Індіанаполісі в результаті зіткнень були застрелені як мінімум три людини.
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Автор: Киселева Анна