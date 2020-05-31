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Протести США охопили всю Європу: що зараз відбувається (фото і відео)

STYLERПодії    31.05.2020 - 17:01
Протести США охопили всю Європу: що зараз відбувається (фото і відео)
Протести в США (фото: twitter.com/ajplus)

Протести в США на тлі насильницької смерті Джорджа Флойда тепер проходять по всій Європі

Протести в США, що почалися після насильницької смерті афроамериканця Джорджа Флойда, охопили низку європейських міст. Так, у неділю, 31 травня, протести спалахнули в Лондоні, Берліні, Торонто, Дубліні та деяких інших містах. Відео і фото акцій опубліковані в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляється, протести в Лондоні тривають вже другий день під гаслом "Чорні життя мають значення". Протестуючі зайняли вулиці Лондона в суботу після смерті Джорджа Флойда і, як повідомляється, пообіцяли більше демонстрацій по всій країні в неділю. Кілька годин тому протестувальники вийшли на Трафальгарську площу в центрі Лондона.

Менш масові протести пройшли в Німеччині. У місті Дублін місцеві жителі вийшли на мирну акцію в парку.

Варто відзначити, що в США заворушення тільки посилюються. На поточний момент надзвичайний стан оголошено у 25 містах Америки. Активісти б'ють випадкових перехожих і поліцейських, псують майно, б'ють вітрини та палять автомобілі. На відео потрапив один з випадків нападу на магазин NIKE.

Тривають заворушення на вулицях.

У спільнотах відзначають, що масові протести з відсутністю соціальної дистанції в Америці сприяють поширенню коронавирусной інфекції, яка забрала сотні тисяч життів.

Також відбулася акція, на якій демонстранти лежали лицем донизу 9 хвилин.

Протести США охопили всю Європу: що зараз відбувається (фото і відео)

Протести США охопили всю Європу: що зараз відбувається (фото і відео)

Фото (twitter.com)

Нагадаємо, що 25 травня після жорсткого затримання поліцейськими помер афроамериканець Джордж Флойд. Патрульні підозрювали його в тому, що він розрахувався підробленою 20-доларовою купюрою. Після смерті чоловіка в Міннеаполісі почалися заворушення.

Раніше РБК-Україна писало, що у 25 містах США через заворушення ввели комендантську годину на вихідні.

Також повідомлялося, що Нацгвардію у США закликали вже сім штатів і округ Колумбія.

Крім цього, в Індіанаполісі в результаті зіткнень були застрелені як мінімум три людини.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України протестпротесты в СШАДжордж Флойд
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