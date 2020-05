Протести США охопили всю Європу: що зараз відбувається (фото і відео)

Протести в США на тлі насильницької смерті Джорджа Флойда тепер проходять по всій Європі

Протести в США, що почалися після насильницької смерті афроамериканця Джорджа Флойда, охопили низку європейських міст. Так, у неділю, 31 травня, протести спалахнули в Лондоні, Берліні, Торонто, Дубліні та деяких інших містах. Відео і фото акцій опубліковані в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляється, протести в Лондоні тривають вже другий день під гаслом "Чорні життя мають значення". Протестуючі зайняли вулиці Лондона в суботу після смерті Джорджа Флойда і, як повідомляється, пообіцяли більше демонстрацій по всій країні в неділю. Кілька годин тому протестувальники вийшли на Трафальгарську площу в центрі Лондона.

Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv