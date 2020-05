Протесты из США охватили всю Европу: что сейчас происходит (фото и видео)

Протесты в США на фоне насильственной смерти Джорджа Флойда теперь проходят по всей Европе

Протесты в США, начавшиеся после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, охватили ряд европейских городов. Так, в воскресенье, 31 мая, протесты вспыхнули в Лондоне, Берлине, Торонто, Дублине и некоторых других городах. Видео и фото акций опубликованы в социальной сети Twitter.

Как сообщается, протесты в Лондоне длятся уже второй день под лозунгом "Черные жизни имеют значение". Протестующие заняли улицы Лондона в субботу после смерти Джорджа Флойда и, как сообщается, пообещали больше демонстраций по всей стране в воскресенье. Несколько часов назад протестующие вышли на Трафальгарскую площадь в центре Лондона.

Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv