Протесты из США охватили всю Европу: что сейчас происходит (фото и видео)

Протесты в США (фото: twitter.com/ajplus)

Протесты в США на фоне насильственной смерти Джорджа Флойда теперь проходят по всей Европе

Протесты в США, начавшиеся после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, охватили ряд европейских городов. Так, в воскресенье, 31 мая, протесты вспыхнули в Лондоне, Берлине, Торонто, Дублине и некоторых других городах. Видео и фото акций опубликованы в социальной сети Twitter.

Как сообщается, протесты в Лондоне длятся уже второй день под лозунгом "Черные жизни имеют значение". Протестующие заняли улицы Лондона в субботу после смерти Джорджа Флойда и, как сообщается, пообещали больше демонстраций по всей стране в воскресенье. Несколько часов назад протестующие вышли на Трафальгарскую площадь в центре Лондона.

Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv — Ian Mantgani (@mant_a_tangi) May 31, 2020

Менее массовые протесты прошли в Германии. В городе Дублин местные жители вышли на мирную акцию в парке.

Стоит отметить, что в США беспорядки только усиливаются. На текущий момент чрезвычайное положение объявлено в 25 городах Америки. Активисты бьют случайных прохожих и полицейских, портят имущество, бьют витрины и жгут автомобили. На видео попал один из случаев нападения на магазин NIKE.

Nike store on Michigan Ave smashed and completely looted pic.twitter.com/IRZc4FuDBO — Ben Pope (@BenPopeCST) May 31, 2020

Продолжаются беспорядки на улицах.

CHAOS: Police officers dragged through the street in Chicago



pic.twitter.com/DV8r8qHPyg — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

В сообществах отмечают, что массовые протесты с отсутствием социальной дистанции в Америке способствуют распространению коронавирусной инфекции, которая унесла сотни тысяч жизней.

Также состоялась акция, на которой демонстранты лежали лицом вниз 9 минут.

Фото (twitter.com)

Напомним, что 25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Ранее РБК-Украина писало, что в 25 городах США из-за беспорядков ввели комендантский час на выходные.

Также сообщалось, что Нацгвардию в США призвали уже семь штатов и округ Колумбия.

Кроме этого, в Индианаполисе в результате столкновений были застрелены как минимум три человека.

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Автор: Киселева Анна