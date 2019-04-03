Прямо на очах у дітей: у школі під Львовом чинять самосуд над собаками

В школі під Львовом вбивають безпритульних собак (колаж: РБК-Україна)

Вбивство собак в цій школі відбувається не вперше

Працівники школи у Львівській області на очах у дітей жорстоко позбавляються від безпритульних собах. Про це повідомили в дописі на Facebook-сторінці пабліку "Все про Городок".

Такий інцидент нещодавно трапився на території Городоцького навчально-виховного комплексу № 2 (Львівська область).

Очевидець розповів, що на територію школи почав навідуватися безпритульний пес. Діти його знали та любили, оскільки він був дуже дружелюбний.

Проте візити тварини не подобалися працівникам школи. І вони, чи то з власної ініціативи, чи, можливо, за вказівкою вчинили самосуд над твариною. На очах у дітей собаку вдарили по голові лопатою, запхали у мішок і кинули у річку.

Діти були шоковані, плакали. Очевидно, що такі методи знущання над тваринами на очах у дітей травмують їхню психіку.

До того ж дописувач стверджує, що це не перший подібний випадок в цій школі.

В школі під Львовом вбивають безпритульних собак (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі радять авторові поста написати заяву в поліцію, а не скаржитися в соцмережах.

"Зі слів моєї дитини, собаку засунули в мішок і кинули у річку, це зробив завгосп..."

"Заява, написана в поліцію, буде більш ефективне, ніж теревені в фейсбуці..."

"Дикуни, просто прогнати собаку не можна було?"

"Нi, це треба - по головi, та ще й лопатою, i перед дiтьми, люди, де ваша совiсть?"

"Окрім всього Городоцький НВК №2 ЗОШ І ступеня - гімназія!"

"Рішення батьків, діти яких постраждали - завтра на 11:15 йдемо до директора".

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