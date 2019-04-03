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Прямо на глазах у детей: в школе под Львовом вершат самосуд над собаками

STYLERПроисшествия    03.04.2019 - 17:10
Прямо на глазах у детей: в школе под Львовом вершат самосуд над собаками
В школе под Львовом убивают бездомных собак (коллаж: РБК-Украина)

Убийство собак в этой школе происходит не впервые

Работники школы во Львовской области на глазах у детей жестоко избавляются от бездомных собах. Об этом сообщили на Facebook-странице паблика "Все про Городок".

Такой инцидент недавно произошел на территории Городоцкого учебно-воспитательного комплекса № 2 (Львовская область).

Очевидец рассказал, что на территорию школы начал наведываться бездомный пес. Дети его знали и любили, поскольку он был очень дружелюбен.

Однако визиты животного не нравились работникам школы. И они, то ли по собственной инициативе, или, возможно, по указанию свершили самосуд над животным. На глазах у детей собаку ударили по голове лопатой, запихнули в мешок и бросили в реку.

Дети были в шоке, плакали. Очевидно, что такие методы издевательства над животными на глазах у детей, травмируют их психику.

К тому же автор утверждает, что это не первый подобный случай в этой школе.

Прямо на глазах у детей: в школе под Львовом вершат самосуд над собаками

В школе под Львовом убивают бездомных собак (скрин: facebook.com)

Пользователи сети советуют автору поста написать заявление в полицию, а не жаловаться в соцсетях.

  • "Со слов моего ребенка, собаку засунули в мешок и бросили в реку, это сделал завхоз..."
  • "Заявление, написанное в полицию, будет более эффективно, чем болтовня в фейсбуке..."
  • "Дикари, просто прогнать собаку нельзя было?"
  • "Нет, это надо - по голове, да еще и лопатой, и перед детьми, люди, где ваша совесть?"
  • Кроме всего Городоцкий НВК №2 ООШ І степени - гимназия!"
  • Решение родителей, дети которых пострадали - завтра в 11:15 идем к директору".

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Также мы писали о том, что в сети появилось видео с избитым догхантером Святогором.

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