Прямо на очах у дітей: у школі під Львовом чинять самосуд над собаками

Вбивство собак в цій школі відбувається не вперше
Працівники школи у Львівській області на очах у дітей жорстоко позбавляються від безпритульних собах. Про це повідомили в дописі на Facebook-сторінці пабліку "Все про Городок".
Такий інцидент нещодавно трапився на території Городоцького навчально-виховного комплексу № 2 (Львівська область).
Очевидець розповів, що на територію школи почав навідуватися безпритульний пес. Діти його знали та любили, оскільки він був дуже дружелюбний.
Проте візити тварини не подобалися працівникам школи. І вони, чи то з власної ініціативи, чи, можливо, за вказівкою вчинили самосуд над твариною. На очах у дітей собаку вдарили по голові лопатою, запхали у мішок і кинули у річку.
Діти були шоковані, плакали. Очевидно, що такі методи знущання над тваринами на очах у дітей травмують їхню психіку.
До того ж дописувач стверджує, що це не перший подібний випадок в цій школі.
В школі під Львовом вбивають безпритульних собак (скрін: facebook.com)
Користувачі мережі радять авторові поста написати заяву в поліцію, а не скаржитися в соцмережах.
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