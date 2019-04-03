Прямо на глазах у детей: в школе под Львовом вершат самосуд над собаками

Убийство собак в этой школе происходит не впервые
Работники школы во Львовской области на глазах у детей жестоко избавляются от бездомных собах. Об этом сообщили на Facebook-странице паблика "Все про Городок".
Такой инцидент недавно произошел на территории Городоцкого учебно-воспитательного комплекса № 2 (Львовская область).
Очевидец рассказал, что на территорию школы начал наведываться бездомный пес. Дети его знали и любили, поскольку он был очень дружелюбен.
Однако визиты животного не нравились работникам школы. И они, то ли по собственной инициативе, или, возможно, по указанию свершили самосуд над животным. На глазах у детей собаку ударили по голове лопатой, запихнули в мешок и бросили в реку.
Дети были в шоке, плакали. Очевидно, что такие методы издевательства над животными на глазах у детей, травмируют их психику.
К тому же автор утверждает, что это не первый подобный случай в этой школе.
В школе под Львовом убивают бездомных собак (скрин: facebook.com)
Пользователи сети советуют автору поста написать заявление в полицию, а не жаловаться в соцсетях.
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