Намагалася "захистити" від кредитів: мати посадила свою 22-річну дочку на ланцюг

Відео: (youtube.com/ТСН)

У Конотопі Сумської області матір у виховних цілях прикувала свою 22-річну дочку до батареї. Дівчина так просиділа тиждень. Метою "виховних заходів" було лікування дочки від наркотичної залежності. Як їй вдалося вибратися з полону і що загрожує її мамі за такі непедагогичные методи виховання - розповідає ТСН.

Дівчина була прикута до батареї двометровим металевим ланцюгом: один замок був прикріплений до батареї, а другий — до руки "ув'язненої". Поліцейські, що приїхали на виклик, порівняли побачене з карцером.

"Заносилася їй їжа туди в кімнату, де все це відбувалося, природні потреби вона справляла на пластмасове відро", - говорить керівник конотопського відділу поліції Богдан Войцеховський.

Ланцюг і замок / Кад з відео youtube.com/ТСН

Мати дівчини і вітчим посадили дівчину на ланцюг з благими намірами: так вони намагалися вберегти її від наркотиків і кредитів.

"Щоб стримати її від наркотиків і кредитів", - пояснила мама.

У поліції пояснили, що кредити мала за словами матері виплачувати вона. Про те, чи справді дівчина брала кредити - не відомо.

"Вона сказала, що дочка понабирала кредитів, які змушена була платити її мати. Вирішили таким чином її перевиховати", - пояснив Войцеховський.

Цивільному чоловікові дівини, батьку її дитини, вхід в будинок був заборонений. Батьки полонянки вважали, що він вживає наркотики і підсаджує на них їх дочку. Тому про ланцюг знали тільки вони, дядько дівчини і діти.

"Вони забрали у мене телефон і SIM-карту, мої документи і документи на дитину", - розповіла постраждала.

"Виховний процес" відбувався на очах у чотирирічного сина ув'язненої та її дев'ятирічної сестри. Вона зізнається, що, сидячи на ланцюгу, їй дозволяли гратися з сином.

Ланцюг і замок / Кад з відео youtube.com/ТСН

Незважаючи на те, що вулиця досить людна, її крики ніхто не почув, тому їй довелося рятуватися самотужки.

"Дівчині вдалося звільнитися: вона цей замок відкрила манікюрними ножицями і, коли нікого не було вдома, втекла звідти. Відразу звернулася в поліцію", - розповів Войцеховський.

Випадком у цілком порядній сім'ї ошелешені сусіди – ні про ланцюг, ні про наркотики вони нічого не знали.

Потерпілу вже оглянули медики і прийшли до висновку, що вона в нормальному стані. Чи справді жінка вживала наркотики і брала кредити – поки невідомо. Після звільнення вона з сином переїхала до коханого, розповідати про домашнє ув'язнення тепер категорично відмовляється.

"Я не хочу виносити сміття це, це сімейне. Мені ганьби достатньо. Мені соромно, і я не хочу, щоб вся Україна знала", - пояснила вона.

Зараз батьки і родичі полонянки, які були свідками її утримання на ланцюгу, у відділенні поліції, їх опитують слідчі. Спілкуватися з журналістами вони не хочуть, мовляв, це їх особисте горе. За незаконне позбавлення волі всім затриманим загрожує до п'яти років ув'язнення – звичайно, якщо сімейну драму не вдасться залагодити в сімейному колі. Потерпіла вже заявила, що пережите приниження не пробачить. Разом з чоловіком і дитиною вона тепер збирається назавжди виїхати з Конотопа.

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Відео: (video.rbc.ua)