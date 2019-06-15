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Розірвало на шматки: подробиці жахливої ДТП в Києві з 4 жертвами (відео)

STYLERПодії    15.06.2019 - 18:13
Розірвало на шматки: подробиці жахливої ДТП в Києві з 4 жертвами (відео)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ДТП в Києві у Голосіївському районі загинули чотири людини

Моторошна ДТП в Києві на Дружби народів забрала життя чотирьох людей, ще двоє були терміново госпіталізовані. Автокатастрофа сталася вранці близько половини дев'ятого 15 червня на шляхопроводі на Деміївській площі. Зіткнулися легковики "Шевроле" та "Шкода", причому від сили удару тіла людей розкидало на відстань близько 50 метрів, передає dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Причиною аварії стали дії водія "Шевроле" (держномер АА 7582 ЕР), який виїхав на зустрічну і зіткнувся із "Шкода" (держномер АА 96 77 ЄС). Авто в прямому сенсі слова розірвало на шматки.

На місці катастрофи працювала велика кількість поліцейських, медиків і рятувальників. В результаті на шляхопроводі виникла велика тянучка, для руху транспорту залишили тільки три смуги.

 

ДТП в Києві на Дружби народів (фото: скріншот)

Всі загиблі - пасажири "Шевроле". Тіла лежали прямо посеред дороги, правоохоронці накрили їх мішками. Повідомляється, що через велику сили удару при зіткненні в машині залишилася частина тіла людини, яку розірвало - рятувальники витягли з понівеченого салону ногу, стегно загиблого.

Двох пасажирів "Шкода" у важкому стані терміново госпіталізували медики "швидкої допомоги".

Зазначається, що шини у "Шевроле" були на зимовій гумі.

На місце трагедії приїхали родичі жертв ДТП.

Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно у результаті ДТП в Київській області на трасі Київ-Одеса постраждали сім осіб.

Також ми писали про те, що в Польщі українець прийшов на допомогу людям, які потрапили в серйозну ДТП на трасі біля міста Щецин, де зіткнулися сім автомобілів. При цьому 6 осіб загинуло.

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