Разорвало на части: подробности жуткого ДТП в Киеве с 4 жертвами (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ДТП в Киеве в Голосеевском районе погибли четыре человека

Жуткое ДТП в Киеве на Дружбы народов забрало жизнь четырех человек, еще двое были экстренно госпитализированы. Автокатастрофа произошла утром около половины девятого 15 июня на путепроводе на Демеевской площади. Столкнулись легковушки "Шевроле" и "Шкода", причем от силы удара тела людей раскидало на растояние около 50 метров, передает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Причиной аварии стали действия водителя "Шевроле" (госномер АА 7582 ЕР), которы выехал на встречную и столкнулся с "Шкода" (госномер АА 96 77 ЕС). Авто в прямом смысле слова разорвало на части.

На месте катастрофы работало большое количество полицейских, медиков и спасателей. В результате на путепроводе возникла большая тянучка, для движения транспорта оставили только три полосы.

ДТП в Киеве на Дружбы народов (фото: скриншот)

Все погибшие - пассажиры "Шевроле". Тела лежали прямо посреди дороги, правоохранители накрыли их мешками. Сообщается, что из-за большой силы удара при столкновении в машине осталась часть тела человека, которого разорвало - спасатели извлекли из разбитого салона ногу, бедро погибшего.

Двух пассажиров "Шкода" в тяжелом состоянии срочно госпитализировали медики "скорой помощи".

Отмечается, что шины у "Шевроле" были на зимней резине.

На место трагедии приехали родственники жертв ДТП.

Полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось ранее, недавно в результате ДТП в Киевской области на трассе Киев-Одесса пострадали семь человек.

Также мы писали о том, что в Польше украинец пришел на помощь людям, которые попали в серьезное ДТП на трассе возле города Щецин, где столкнулись семь автомобилей. При этом 6 человек погибло.