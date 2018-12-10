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Дитина в комі: у Черкасах 10-річного хлопчика збила машина

STYLERПодії    10.12.2018 - 18:15
Дитина в комі: у Черкасах 10-річного хлопчика збила машина
Колаж РБК-Україна

Дитина побігла через дорогу на червоне світло світлофора

У Черкасах автомобіль збив дитину на регульованому пішохідному переході. Про це повідомляє місцеве видання "ПроВсе" з посиланням на слова прес-секретаря Управління патрульної поліції Черкаської області Зої Вовк.

Трагедія сталася увечері 8 грудня. На регульованому пішохідному переході по вулиці Сумгаїтській автомобіль "Шкода Рапід" збив 10-річного хлопчика, який перебігав дорогу. За словами очевидців, на світлофорі горів червоне попереджувальне світло.

Свідки події розповіли поліцейським, що хлопчик був разом з батьками. Він раптово вибіг на проїжджу частину, коли загорілося червоне світло світлофора. Батьки намагалися зупинити дитину, але їм це не вдалося.

Водій автомобіля "Шкода Рапід" не встиг загальмувати і збив хлопчика. На місце події прибула машина швидкої медичної допомоги. Медики після огляду госпіталізували дитину в обласну дитячу лікарню. На даний момент постраждалий хлопчик знаходиться в комі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві народний депутат потрапила в ДТП. Разом з нею в автомобілі знаходився її 4-річний син, якому після аварії знадобилася допомога медиків.

А також ми розповідали подробиці смертельної ДТП з іномаркою у Львівській області.

У суботу, 8 грудня, біля села Бориничі Жидачівського району, Львівська область, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло дві людини.

Відео: РБК-Україна

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