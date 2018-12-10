Ребенок в коме: в Черкассах 10-летнего мальчика сбила машина

Коллаж РБК-Украина

Ребенок побежал через дорогу на красный свет светофора

В Черкассах автомобиль сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает местное издание "ПроВсе" со ссылкой на слова пресс-секретаря Управления патрульной полиции Черкасской области Зои Вовк.

Трагедия произошла вечером 8 декабря. На регулируемом пешеходном переходе по улице Сумгаитской автомобиль "Шкода Рапид" сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу. По словам очевидцев, на светофоре горел красный предупреждающий свет.

Свидетели происшествия рассказали полицейским, что мальчик был вместе с родителями. Он внезапно выбежал на проезжую часть, когда загорелся красный свет светофора. Родители пытались остановить ребенка, но им это не удалось.

Водитель автомобиля "Шкода Рапид" не успел затормозить и сбил мальчика. На место происшествия прибыла машина скорой медицинской помощи. Медики после осмотра госпитализировали ребенка в областную детскую больницу. На данный момент пострадавший мальчик находится в коме.

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Видео: РБК-Украина