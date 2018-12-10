ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ребенок в коме: в Черкассах 10-летнего мальчика сбила машина

STYLERПроисшествия    10.12.2018 - 18:15
Ребенок в коме: в Черкассах 10-летнего мальчика сбила машина
Коллаж РБК-Украина

Ребенок побежал через дорогу на красный свет светофора

В Черкассах автомобиль сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает местное издание "ПроВсе" со ссылкой на слова пресс-секретаря Управления патрульной полиции Черкасской области Зои Вовк.

Трагедия произошла вечером 8 декабря. На регулируемом пешеходном переходе по улице Сумгаитской автомобиль "Шкода Рапид" сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу. По словам очевидцев, на светофоре горел красный предупреждающий свет.

Свидетели происшествия рассказали полицейским, что мальчик был вместе с родителями. Он внезапно выбежал на проезжую часть, когда загорелся красный свет светофора. Родители пытались остановить ребенка, но им это не удалось.

Водитель автомобиля "Шкода Рапид" не успел затормозить и сбил мальчика. На место происшествия прибыла машина скорой медицинской помощи. Медики после осмотра госпитализировали ребенка в областную детскую больницу. На данный момент пострадавший мальчик находится в коме.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве народный депутат попала в ДТП. Вместе с ней в автомобиле находился ее 4-летний сын, которому после аварии понадобилась помощь медиков.

А также мы рассказывали подробности смертельного ДТП с иномаркой во Львовской области.

В субботу, 8 декабря, около села Борыничи Жидачевского района, Львовская область, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло два человека. 

Видео: РБК-Украина

Украинцев просят помочь самому героическому ребенку  "Пробил головой стекло": в Киеве автохам подрезал троллейбус (фото)
Новости Украины ДТПдетиавариясбили
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь