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Вирішив постріляти в поліцію: подробиці інциденту з домашнім тираном в Кривому Розі

STYLERПодії    13.01.2019 - 18:33
Вирішив постріляти в поліцію: подробиці інциденту з домашнім тираном в Кривому Розі
Фото з місця події (dp.npu.gov.ua)

П'яний неадекват вирішив позмагатися з поліцією

Поліція, яка приїхала на виклик жінки, що повідомила про домашньому насильстве, зустріла збройний опір з боку господаря квартири. П'яний чоловік вирішив влаштувати перестрілку із представниками правоохоронних органів. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляє поліція, у ніч з 12 на 13 січня жінка звернулася в поліцію з проханням приїхати і втихомирити п'яного чоловіка, який вигнав її з квартири і не пускає назад. За словами жінки, в квартирі залишався її 11-річний син. Також потерпіла повідомила, що в будинку є зброя.

Вирішив постріляти в поліцію: подробиці інциденту з домашнім тираном в Кривому Розі

Фото з місця події (dp.npu.gov.ua)

Прибулі на місце правоохоронці зустріли збройний опір - чоловік вийшов на сходову клітку і вистрілив з рушниці. Поліцейський був змушений застосувати табельну зброю. Винуватця пригоди з травмами відвезли в лікарню. Його стан уточнюється.

Чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві на Позняках обстріляли автомобіль і вкрали з неї близько 2 млн гривень.

До речі, 11 січня в столиці Мексики, Мехіко, під час перестрілки загинула 27-річна українка, яка приїхала з чоловіком відсвяткувати першу річницю весілля.

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