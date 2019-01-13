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Решил пострелять в полицию: подробности инцидента с домашним тираном в Кривом Роге

STYLERПроисшествия    13.01.2019 - 18:33
Решил пострелять в полицию: подробности инцидента с домашним тираном в Кривом Роге
Фото с места происшествия (dp.npu.gov.ua)

Пьяный неадекват решил потягаться с полицией

Полиция, приехавшая на вызов женщины, сообщившей о домашнем насильстве, встретила вооруженное сопротивление со стороны хозяина квартиры. Пьяный мужчина решил устроить перестрелку с представителями правоохранительных органов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как сообщает полиция, в ночь с 12 на 13 января женщина обратилась в полицию с просьбой приехать и утихомирить пьяного супруга, который выгнал ее из квартиры и не пускает назад. По словам женщины, в квартире оставался ее 11-летний сын. Также пострадавшая сообщила, что в доме есть оружие.

Решил пострелять в полицию: подробности инцидента с домашним тираном в Кривом Роге

Фото с места происшествия (dp.npu.gov.ua)

Прибывшие на место правохранители встретили вооруженный отпор - мужчина вышел на лестничную клетку и выстрелил из ружья. Полицейский был вынужден применить табельное оружие. Зачинщика происшествия с травмами увезли в больницу. Его состояние уточняется.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Позняках обстреляли автомобиль и украли из него около 2 млн гривен.

Кстати, 11 января в столице Мексики, Мехико, во время перестрелки погибла 27-летняя украинка, которая приехала с мужем отпраздновать первую годовщину свадьбы.

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