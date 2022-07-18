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Російський воєнний злочинець, що звірствував під Києвом, погорів через власну тупість

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Київська область, Понеділок 18 липня 2022 08:02
Російський воєнний злочинець, що звірствував під Києвом, погорів через власну тупість Фото: російський окупант активно фотографувався на вкрадений телефон (facebook.com/dima.replianchuk)
Автор: Володимир Костирін

Вдалося ідентифікувати чергового російського окупанта - воєнного злочинця, який в селі Андріївка недалеко від Києва холоднокровно стратив місцевого жителя. 20-річний інтервент Данііл Фролкін з сибірської глибинки раніше не значився в списках 64-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, що звірствувала в Бучі, і що були оприлюднені українською розвідкою, оскільки загарбник не публікував фото з війни в Україні в соцмережах.

Про це розповів журналіст "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук у своєму Facebook.

Зазначається, що це вбивство могло залишитися неприкритим. Але окупант "спалився" на власній недбалості та тупості.

Так, наприкінці лютого, коли загарбники зайняли село Андріївка (знаходиться між Бородянкою і Макаровим), Фролкін, як і інші його товариші по службі, відібрав у пенсіонерів мобільний телефон. Замість того, щоб кинути смартфон з іншими вкраденими в загальний пакет, інтервент вирішив залишити його собі.

Під час окупації населеного пункту росіянин робив селфі, мародерів, знімав інших загарбників, хвалився своїми злочинами та фотодокументував їх.

Коли у березні ВСУ погнали окупантів і звільняли село, Фролкін перед втечею повидаляв всі знімки на мобільнику і викинув його.

Через кілька тижнів телефон знайшли власники, і за допомогою родича відновили видалені фото з кошика, сподіваючись, що вдасться повернути сімейні знімки. Замість цього вони побачили фотосесію російських катів, які й відібрали у них девайс. А це - людське життя.

Російський воєнний злочинець, що звірствував під Києвом, погорів через власну тупість

Окупанти з росармії в селі Андріївка назнімали один одного на вкрадений у місцевих жителів телефон (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

Так журналістам і розслідувачам і вдалося встановити особу Данііла Фролкіна.

"Він з депресивного містечка Рубцовськ західного Сибіру. Виріс у злиднях, невдовзі після школи пішов до армії. В Україну 20-річний Фролкін приїхав "вбивати бандерівців і Зеленського", як він хвалився місцевим", - йдеться в публікації.

Жителі села Андріївка впізнали і Фролкіна, і інших окупантів, показали, де вони фотографувалися в селі та де цей російський солдат пострілом в потилицю вбив цивільного Ігоря Єрмакова, справжнього власника цього самого телефону - у чоловіка, взятого в заручники, були зв'язані за спиною руки, а страту загарбник здійснив біля трансформаторного стовпа.

Російський воєнний злочинець, що звірствував під Києвом, погорів через власну тупість

Російські окупанти селфяться на вкрадений телефон у селі Андріївка (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

Пана Ігоря окупанти перед цим катували, оскільки виявили у відібраному телефоні знімки російської військової техніки - чоловік фотографував пересування інтервентів і передавав дані ЗСУ, щоб допомогти захисникам України.

Вдалося з'ясувати імена й інших товаришів по службі Фролкіна, і хто був командиром воєнних злочинців.

Вдова Єрмакова розповіла журналістам, що її чоловік сам родом з Іркутська, і його рідна сестра зараз проживає в Росії.

"Коли я написала його рідній сестрі, так вона мені написала: "Винні тільки ти і твоя країна. Будьте прокляті". За що? За що я проклята? Я їй написала: "Не я до вас перша пішла"... Сестра рідна (чоловіка, - Ред.). Так", - ось так пані Ірина описала своє спілкування з родичкою чоловіка, вбитого окупантами, та її реакцію.

Переглянути відео про розслідування та збір доказів воєнних злочинів військ РФ в Україні можна нижче:

Відео: ідентифіковані чергові російські окупанти-вбивці мирних жителів в Андріївці під Києвом

Раніше ми писали, що в Ірпені російський окупант і мародер в розграбованій квартирі не розібрався, як працює Polaroid, і залишив своє фото на місці злочину. Пізніше росЗМІ ідентифікували цього загарбника.

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