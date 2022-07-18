Российский военный преступник, зверствовавший под Киевом, погорел из-за собственной тупости

Удалось идентифицировать очередного российского оккупанта - военного преступника, который в селе Андреевка недалеко от Киева хладнокровно казнил местного жителя. 20-летний интервент Даниил Фролкин из сибирской глубинки ранее не значился в списках 64-й мотострелковой бригады ВС РФ, что зверствовала в Буче, и что были обнародованы украинской разведкой, поскольку захватчик не публиковал фото с войны в Украине в соцсетях.

Об этом рассказал журналист "Слідство.Інфо" Дмитрий Реплянчук в своем Facebook .

Отмечается, что это убийство могло остаться нескрытым. Но оккупант "спалился" на собственной халатности и тупости.

Так, в конце февраля, когда захватчики заняли село Андреевка (находится между Бородянкой и Макаровым), Фролкин, как и остальные его сослуживцы, отобрал у пенсионеров мобильный телефон. Вместо того, чтобы бросить смартфон с остальными украденными в общий пакет, интервент решил оставить его себе.

Во время оккупации населенного пункта россиянин делал селфи, мародерил, снимал других захватчиков, хвастался своими преступлениями и фотодокументировал их.

Когда в марте ВСУ погнали оккупантов и освобождали село, Фролкин перед бегством поудалял все снимки на мобильнике и выбросил его.

Через несколько недель телефон нашли владельцы, и с помощью родственника восстановили удаленные фото из корзины, надеясь, что удастся вернуть семейные снимки. Вместо этого они увидели фотосессию российских палачей, которые и отобрали у них девайс. А еще - человеческую жизнь.

Оккупанты из росармии в селе Андреевка наснимали друг друга на украденный у местных жителей телефон (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

Так журналистам и расследователям и удалось установить личность Даниила Фролкина.

"Он из депрессивного городка Рубцовской западной Сибири. Вырос в нищете, вскоре после школы пошел в армию. В Украину 20-летний Фролкин приехал "убивать бандеровцев и Зеленского", как он хвастался местным", - говорится в публикации.

Жители села Андреевка узнали и Фролкина, и других оккупантов, показали, где они фотографировались в селе и где этот российский солдат выстрелом в затылок убил гражданского Игоря Ермакова, настоящего владельца этого самого телефона - у мужчины, взятого в заложники, были связаны за спиной руки, а казнь захватчик совершил возле трансформаторного столба.

Российские оккупанты селфятся на украденный телефон в селе Андреевка (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

Пана Игоря оккупанты перед этим пытали, поскольку обнаружили в отобранном телефоне снимки российской военной техники - мужчина фотографировал передвижение интервентов и передавал данные ВСУ, чтобы помочь защитникам Украины.

Удалось выяснить имена и других сослуживцев Фролкина, и кто был командиром военных преступников.

Вдова Ермакова рассказала журналистам, что ее муж сам родом из Иркутска, и его родная сестра сейчас проживает в России.

"Когда я написала его родной сестре, так она мне написала: "Виноваты только ты и твоя страна. Будьте прокляты". За что? За что я проклята? Я ей написала: "Не я к вам первая пошла"... Сестра родная (мужа, - Ред.). Да", - вот так пани Ирина описала свое общение с родственницей мужа, убитого оккупантами, и ее реакцию.

Посмотреть видео о расследовании и сборе доказательств военных преступлений войск РФ в Украине можно ниже:

Видео: идентифицированы очередные российские оккупанты - убийцы мирных жителей в Андреевке под Киевом