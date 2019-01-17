Керівника біологічної лабораторії з'їв її власний вихованець

Відео: YouTube/EuroNews

Завідувачку лабораторії, яка в Індонезії досліджувала повадки диких тварин, з'їла самка крокодила, яка перебувала у вольєрі розплідника. Про це повідомили в сюжеті EuroNews.

Жертвою п'ятиметрової самки крокодила на ім'я Мері стала 44-річна завідувачка лабораторією Дізі Туво з Індонезії. Як розповіли співробітники, які дуже любили і поважали свою начальницю, вони вранці прийшли на роботу і не застали її на своєму робочому місці.

Скріншот

А потім вони помітили, що вода у водоймі, яка знаходиться на території лабораторії, пофарбована в якийсь дивний неприродний колір. Тоді вони вирішили перевірити останні записи з камер відеоспостереження і побачене вразило їх у шок.

Дізі Туво прийшла в лабораторію рано вранці, коли там ще нікого не було. Насамперед вона вирішила погодувати свою вихованку – самку крокодила Мері.

Вона взяла миску з тунцем і курячим м'ясом, яке переважає в раціоні у рептилії, і наблизилася до вольєра. Мабуть, вчена занадто близько підійшла до огорожі, так як раптово крокодил підскочила майже на два метри і атакувала Дізі Туво. Він відкусив їй руку, а потім затягнув її всередину.

При ретельному огляді співробітники лабораторії виявили у вольєрі останки тіла завідуючої. Також частини тіла були виявлені і в пащі тварини.

Скріншот

Поведінка Мері шокувала співробітників, так як вона ніколи не проявляла агресії по відношенню до людей. У неї були сутички з родичами, до того ж її добре годували.

Дістати останки Туво з вольєра було дуже проблематично, так як крокодил нікого не підпускав близько. Зрештою тварину зловили і знешкодили, а потім відправили в закритий розплідник.

Поліція почала розслідування, а спонсору наукового об'єкта, японському бізнесменові, може загрожувати не тільки штраф, але і тюремний термін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що львівський бізнесмен помер від укусу малярійного комара.

А також розповідали про те, що в житловому будинку Києва собака покусала двох жінок.