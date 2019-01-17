Руководителя биологической лаборатории съел ее собственный питомец

Видео: YouTube/EuroNews

Заведующую лаборатории, которая в Индонезии исследовала повадки диких животных, съела самка крокодила, которая находилась в вольере питомника. Об этом сообщили в сюжете EuroNews.

Жертвой пятиметровой самки крокодила по имени Мэри стала 44-летняя заведующая лабораторией Дизи Туво из Индонезии. Как рассказали сотрудники, которые очень любили и уважали свою начальницу, они утром пришли на работу и не застали ее на своем рабочем месте.

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А потом они заметили, что вода в водоеме, который находился на территории лаборатории, окрашена в какой-то странный неестественный цвет. Тогда они решили проверить последние записи с камер видеонаблюдения и увиденное повергло их в шок.

Дизи Туво пришла в лабораторию рано утром, когда там еще никого не было. Первым делом она решила покормить свою питомицу – самку крокодила Мэри.

Она взяла миску с тунцом и куриным мясом, которое преобладает в рационе у рептилии, и приблизилась к вольеру. Видимо, ученая слишком близко подошла к ограждению, так как внезапно крокодил подпрыгнула почти на два метра и атаковала Дизи Туво. Он откусил ей руку, а потом затащил ее внутрь.

При тщательном осмотре сотрудники лаборатории обнаружили в вольере останки тела заведующей. Также части тела были обнаружены и в пасти животного.

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Поведение Мэри шокировало сотрудников, так как она никогда не проявляла агрессии по отношению к людям. У нее были стычки с сородичами, к тому же ее хорошо кормили.

Достать останки Туво из вольера было очень проблематично, так как крокодил никого не подпускал близко. В конце концов животное поймали и обезвредили, а потом отправили в закрытый питомник.

Полиция начала расследование, а спонсору научного объекта, японскому бизнесмену может грозить не только штраф, но и тюремный срок.

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