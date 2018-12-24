"Сама винна": у Львові швидка допомога збила маму з дитиною

Колаж РБК-Україна

Працівники швидкої допомоги звинуватили у всьому постраждалу і відмовилися везти її в лікарню

У Львові водій автомобіля швидкої медичної допомоги збив маму з маленькою дитиною і звинуватив жінку, що вона сама винна. Відео інциденту опублікував на своїй сторінці депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Інцидент стався у Львові на вулиці Генерала Чупринки. Автомобіль швидкої медичної допомоги виїжджав по тротуару задом і наїхав на молоду маму з дворічною дитиною. Жінка розповіла, що бригада медиків і водій звинуватили її в ДТП і сказали, що це вона недогляділа за дитиною.

"У суботу ми чекали таксі на тротуарі і раптово від удару ззаду я полетіла вперед, а дитина, коли я озирнулася, була вже під колесами машини. Я зупинила автомобіль і кинулася витягувати дитину, витягнувши – оглянула. Вона була у стресовому стані і страшенно плакала. Водій вийшов і сказав, що нас не побачив, і що я недогледіла за дитиною і сама винна", - розповіла постраждала жінка.

На кадрах відео, яке було зняте камерами спостереження, видно, що автомобіль швидкої допомоги їде по тротуару заднім ходом, збиває людей і тільки після цього зупиняється. Малюк опиняється під машиною між передніми і задніми колесами.

Працівник швидкої допомоги, який став очевидцем події, сказав, що мама з дитиною стояли дуже близько до автомобіля, тому вона сама винна в інциденті.

"Підійшов їхній співробітник сказав, що все бачив і він свідок, що я сама винна - дуже близько стояла до машини і водій мене не міг побачити", - додала потерпіла.

Вона зазначила, що медики відмовилися везти її з дитиною в лікарню і вона дісталася туди сама на таксі. На щастя, серйозних ушкоджень лікарі не виявили ні в неї, ні у дитини. Тільки садна, синці і шок.

"Сьогодні, 24.12.2018 ми ще здамо аналізи і зробимо УЗД, і думаю, нас випишуть додому", - повідомила жінка і додала, що вона написала заяву в поліцію.

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