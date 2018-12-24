"Сама виновата": во Львове скорая помощь сбила маму с ребенком

Коллаж РБК-Украина

Работники скорой помощи обвинили во всем пострадавшую и отказались везти ее в больницу

Во Львове водитель автомобиля скорой медицинской помощи сбил маму с маленьким ребенком и обвинил женщину, что она сама виновата. Видео инцидента опубликовал на своей странице депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел во Львове по улице Генерала Чупринки. Автомобиль скорой медицинской помощи выезжал по тротуару задом и наехал на молодую маму с двухлетним ребенком. Женщина рассказала, что бригада медиков и водитель обвинили ее в ДТП и сказали, что это она недосмотрела за ребенком.

"В субботу мы ждали такси на тротуаре и внезапно от удара сзади я полетела вперед, а ребенок, когда я оглянулась, была уже под колесами машины. Я остановила автомобиль и бросилась вытаскивать ребенка, вытянув – осмотрела. Он был в стрессовом состоянии и ужасно плакал. Водитель вышел и сказал, что нас не увидел, и что я недосмотрела за ребенком и сама виновата", - рассказала пострадавшая женщина.

На кадрах видео, которое было снято камерами наблюдения, видно, что автомобиль скорой помощи едет по тротуару задним ходом, сбивает людей и только после этого останавливается. Малыш оказывается под машиной между передними и задними колесами.

Работник скорой помощи, который стал очевидцем происшествия, сказал, что мама с ребенком стояли слишком близко к автомобилю, поэтому она сама виновата в инциденте.

"Подошел их сотрудник, сказал, что все видел и он свидетель, что я сама виновата - слишком близко стояла к машине и водитель меня не мог увидеть", - добавила пострадавшая.

Она отметила, что медики отказались везти ее с ребенком в больницу и она добралась туда сама на такси. К счастью, серьезных повреждений врачи не обнаружили ни у нее, ни у ребенка. Только ссадины, синяки и шок.

"Сегодня, 24.12.2018 мы еще сдадим анализы и сделаем УЗИ, и думаю, нас домой выпишут", - сообщила женщина и добавила, что она написала заявление в полицию.

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