"Зараз завалю": п'яний нардеп-радикал напав на голову сільради Київської області і погрожував смертю

Відео: (youtube.com/ТСН)

Нещодавно сільський голова села Плахтянка Київської області потрапив у лікарню. Він стверджує, що причиною екстреної госпіталізації став напад Сергія Скуратівського, соратника і товариша лідера радикалів Олега Ляшка, який навіть був присутній на його весіллі. Повідомляється, що крім побиття двох чоловіків, Скуратовський погрожував їм смертю. Про це розповідає ТСН.

У голови села в Київській області діагностовано гіпертонічний криз і травма ока. За його твердженням, на нього напав нардеп-радикал.

"Підбігає Скуратовський, сюди вдарив рукою – я не очікував. Впав відразу. Було видно, що він п'яний. Він же стояв біля мене, тикав мені в груди і кричав: "я у вас тут порядки понаводжу!" — розповідає потерпілий.

Олександр Сорочан / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Чоловік розповів, що напад стався біля лісу, коли він зі своїм товаришем поверталися додому. На мосту вони побачили знайомого лісника і вийшли, щоб з ним привітатися. В цей час з іншої машини вискочив народний депутат та напав на двох чоловіків зі словами: "Це моя земля!".

"Я його запитував: за що вдарив? А він: та я тебе зараз взагалі тут зарою! Говорить хлопчику, який стояв поруч, може, його охоронець: дай пістолет, я його зараз "завалю". У цей момент мені телефонує дружина, я кажу: Лена, якщо мене застрелять, то знай, що це Скуратовський Сергій Іванович", - розповів побитий чиновник.

Дружина підтвердила слова чоловіка.

"Чоловік сказав, що знай: якщо мене застрелять, то це Скуратовський – і телефон відключили. У мене був такий шок, що я хвилин п'ять не могла говорити", - каже Олена Сорочан.

Очевидко, конфлікт стався на грунті появи чоловіків біля 30 тисяч гектарів мисливських угідь,у які Скуратовський вкладає власні гроші. Вони дісталися йому під час правління Януковичі, коли держава передала угіддя фірмі "Ярік" без погодження з селянами. В ліси запустили кабанів, козуль, зайців і фазанів. Квиток на полювання, за чутками, коштує до 20 тисяч гривень, але в закритий VIP-клуб чужим взагалі не можна. Нардеп, за словами постраждалих, звинуватив чоловіків у відлові тварин. Однак свою причетність до полювання голова сільради Плахтянки заперечує.

Сергій Скуратовський - народний депутат Верховної Ради України VIII скликання. Голова Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Член фракції "Радикальної партії Олега Ляшка"

(фото: facebook.com-serhii.skuratovsky)

Поліція тим часом за фактом нападу на чоловіків порушила кримінальне виробництво. Товариш сільського голови зі струсом мозку зараз на лікарняному, але давати інтерв'ю він боїться. Після тієї ночі в полі залишився "Уазік", який повністю згорів. Причини невідомі, на ньому свідки начебто бачили депутата-мисливця.

"Ми допитали голову, він зізнається, як потерпілий. Є нанесення тілесних ушкоджень. Допитувати нардепа має право тільки Генпрокуратура", - пояснили правоохоронці.

Депутат Скуратовський на зв'язок не вийшов. Прокоментувати ситуацію в Радикальній партії доручили Андрію Лозовому.

"Сергій Скуратовський не брав участі в полюванні, він повертався з відрядження з нашим керівником. Він був у костюмі. Я поцікавився у людей – вночі на фазана ніхто не полює. Це інсинуація. Тому що якщо б хотіли їх побити, то прибили б там. І вони, в принципі, це заслужили. Це низькопробний фейк, яким опікується голова Плахтянки, чи як там його, що безбожно краде в українського народу торф, пісок – ми оприлюднимо докази. Це злочинці, ворюги", - заявив заступник керівника Радикальної партії.

Нагадаємо, що САП відкрила справу проти нардепа від РПЛ за недостовірну декларацію.

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Відео: (video.rbc.ua)