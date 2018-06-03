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Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)

STYLERLIFE        03.06.2018 - 13:26
Фото: (facebook.com/O.Liashko)
Фото: (facebook.com/O.Liashko)

Супруга политика взяла фамилию мужа

2 июня в одном из ЗАГСов Киева состоялось бракосочетание лидера "Радикальной партии Олега Ляшко" с Роситой Сайранен. Свадьба состоялась после 20 лет жизни в гражданском браке. Невеста отказалась от пышных нарядов и богатых столов, отдав предпочтение классическому красному платью и домашнему застолью. Более подробно о бракосочетании политика в сюжете "Сегодня".

Сообщается, что пышной свадьбы не было. Росита Сайранен надела классическое красное платье и обувь без каблука. Супруг подобрал к ее наряду красный галстук. Гостей было не много: всего 5 человек. Среди приглашенных были однопартийные Олега Ляшко Андрей Лозовой и Сергей Скуратовский с супругой, а также дочь Влада со своим спутником.

Видео: (YouTube/Сегодня)

Росита решила взять фамилию супруга. После официальной части церемонии супруги отправились домой.

Во время выдачи свидетельств о бракосочетании политик в несколько раз сложил их, положил во внутренний карман пиджака и шутливо объяснил свое поведение.

"Это чтоб никуда не делось свидетельство о браке", — сказал он.

Кстати, вчера Олег Ляшко в своем аккаунте Facebook опубликовал первые фотографии с церемонии бракосочетания. Он добавил трогательные подписи к снимкам.

Напомним, что незадолго до свадьбы народного депутата в юмористическом шоу "95 квартал" обыграли свадьбу Олега Ляшко. Так, комики неоднократно пошутили над сексуальной ориентацией политика.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: свадьба, радикальная партия, Олег Ляшко, Росита
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