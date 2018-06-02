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"Счастливы вместе!": Олег Ляшко поделился фотографиями из ЗАГСа (фото)

STYLERLIFE        02.06.2018 - 15:06
Фото: (facebook.com/O.Liashko)
Фото: (facebook.com/O.Liashko)

Невеста надела платье красного цвета, а жених подобрал галстук в тон

Украинский политик, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко 2 июня подписал согласие взять в жены Роситу Сайранен. Об этом нардеп сообщил в социальной сети Facebook.

Как сообщается, церемония росписи прошла в одном из ЗАГСов Киева. На свадьбу прибыли родственники, близкие и коллеги жениха.

В социальной сети депутат выложил несколько снимков с церемонии бракосочетания трогательно подписав их.

Фото: (facebook.com/O.Liashko)

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украины!", – говорится в публикации.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/O.Liashko

Фото: (facebook.com/O.Liashko)

"Счастливы вместе!" — пишет нардеп.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/O.Liashko

Напомним, что народный депутат Олег Ляшко предложил связать отношения с Роситой узами брака 8 апреля текущего года, спустя 20 лет отношений.

"20 лет я думал, стоит ли это делает. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", — поделился политик.

Кстати, в очередном выпуске юмористического телевизионного шоу "Квартал 95" команда комиков показала сценку свадьбы лидера "Радикальной партии Олега Ляшко". Основой для создания нового сюжета стала показательная смена имиджа главы партии.

Комики неоднократно пошутили над сексуальной ориентацией председателя партии. Также в сценке обыграли традицию с рушником. Свадебная примета гласит, что кто из молодых первым станет на рушник, тот и будет главой семьи. Однако в планы тамады-Парубия неожиданно вмешался "Виталий Кличко". На свадьбе Ляшко также появилась Надежда Савченко.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: свадьба, Олег Ляшко, ЗАГС
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