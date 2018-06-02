"Щасливі разом!": Олег Ляшко поділився фотографіями з ЗАГСу (фото)

Наречена одягла сукню червоного кольору, а наречений підібрав краватку в тон

Український політик, голова "Радикальної партії" Олег Ляшко 2 червня підписав згоду взяти за дружину Росіту Сайранен. Про це нардеп повідомив в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляється, церемонія розпису пройшла в одному із ЗАГСів Києва. На весілля прибули родичі, близькі та колеги нареченого.

В соціальній мережі депутат виклав кілька знімків з церемонії одруження зворушливо підписавши їх.

Фото: (facebook.com/O.Liashko)

"Нова українська родина. Більше щасливих сімей і дітей в нашій рідній найкращій Україні!" – йдеться у публікації.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/O.Liashko

Фото: (facebook.com/O.Liashko)

"Щасливі разом!" — пише нардеп.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/O.Liashko

Нагадаємо, що народний депутат Олег Ляшко запропонував пов'язати відносини з Росітой узами шлюбу 8 квітня поточного року, через 20 років відносин.

"20 років я думав, чи варто це робить. Я хотів би ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум: або йдемо, або думай з іншою. А нам іншого не треба, нам треба краща", — поділився політик.

До речі, в черговому випуску гумористичного телевізійного шоу "Квартал 95" команда коміків показала сценку весілля лідера "Радикальної партії Олега Ляшка". Основою для створення нового сюжету стала показова зміна іміджу глави партії.

Коміки неодноразово пожартували над сексуальною орієнтацією голови партії. Також у сценці обіграли традицію з рушником. Весільна прикмета свідчить, що хтось з молодих першим стане на рушник, той і буде головою сім'ї. Однак у плани тамади-Парубія несподівано втрутився "Віталій Кличко". На весіллі Ляшко також з'явилася Надія Савченко.

Відео: video.rbc.ua