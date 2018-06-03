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Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)

STYLERLIFE        03.06.2018 - 13:26
Фото: (facebook.com/O.Liashko)
Фото: (facebook.com/O.Liashko)

Дружина політика взяла прізвище чоловіка

2 червня у оному з РАГСів Києва відбулося одруження лідера "Радикальної партії Олега Ляшка" з Росітою Сайранен. Весілля відбулося після 20 років життя в цивільному шлюбі. Наречена відмовилася від пишних нарядів і багатих столів, віддавши перевагу класичній червоній сукні і домашньому застіллю. Більш детально про одруження політика в сюжеті "Сьогодні".

Повідомляється, що пишного весілля не було. Росіта Сайранен надягнула класичне червоне плаття і взуття без каблука. Чоловік підібрав до її наряду червоний галстук. Гостей було не багато: всього 5 чоловік. Серед запрошених були однопартійні Олега Ляшка Андрій Лозовий і Скуратівський Сергій з дружиною, а також дочка Влада зі своїм супутником.

Відео: YouTube/Сьогодні)

Росіта вирішила взяти прізвище чоловіка. Після офіційної частини церемонії подружжя вирушило додому.

Під час видачі свідоцтв про одруження політик в кілька разів склав їх, поклав у внутрішню кишеню піджака і жартівливо пояснив свою поведінку.

"Це щоб нікуди не поділося свідоцтво про шлюб", — сказав він.

До речі, вчора Олег Ляшко у своєму акаунті Facebook опублікував перші фотографії з церемонії одруження. Він додав зворушливі підписи до знімків.

Нагадаємо, що незадовго до весілля народного депутата у гумористичному шоу "95 квартал" обіграли весілля Олега Ляшка. Так, коміки неодноразово пожартували над сексуальною орієнтацією політика.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: весілля, радикальная партия, Олег Ляшко, Росита
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