Скандал навколо GlobalMoney: хто понесе відповідальність за "чорні" схеми на ринку

Днями ДФС спільно з ГПУ провели обшук у неназваного столичного рітейлера, вилучивши техніку та документацію, що підтверджує ухилення від сплати податків. Але на одному з фотознімків з вилученої на складах технікою співробітники прокуратури забули сховати коди товарів, які вказують на приналежність компанії "АЛЛО".

Крім того, в мережі з'явився чек з "АЛЛО", що підтверджує, що компанія переказує гроші покупців без їх відома і верифікації на електронний гаманець GlobalMoney і таким чином відводить продажі "в тінь".

Експерти підтверджують, що схеми з електронними гаманцями є непрозорими, а відсутність ідентифікації платника - і зовсім незаконно, як і ухиляння від сплати податків. Однак правоохоронці досі не оприлюднили назву компанії офіційно. Детальніше про все - у нашому матеріалі.

17 грудня 2020 року Державна фіскальна служба України (ДФС) повідомила про викриття незаконної схеми з продажу побутової техніки.

"Всі операції проходили через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі від імені підконтрольних фізичних осіб - підприємців без відповідного відображення даних операцій в регістрах бухгалтерського та податкового обліку. Це призвело до ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах", - говорилося в повідомленні.

Також повідомлялося, що в ході обшуків в офісах і на складах компанії правоохоронці вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також товарно-матеріальні цінності, орієнтовна вартість яких становить близько 173 млн грн.

В Офісі генерального прокурора підтвердили цю інформацію. "Заблокована схема ухилення від податків на торгівлю технікою і гаджетами - вилучено товар на 173 млн грн", - вторять на сторінці відомства в Facebook.

Про те, що мова йде саме про "АЛЛО" і GlobalMoney, одним з перших повідомив журналіст-розслідувач Євген Плинський.

"А ось і перші подробиці гучної справи "АЛЛО". Виявляється, реалізація техніки через 72 ФОПа - це лише мала крапля їх схематозу. Згідно з матеріалами справи, "АЛЛО" провернуло масштабну схему ухилення від сплати податків через платіжну систему "Глобалмані". Електронні гроші не оподатковуються ПДВ, тому коли люди купували щось в "АЛЛО" їм часто продавали не товар, а електронні гроші", - розповів Плинський, продемонстрировавши відповідний чек.

Пізніше у своєму відео на Youtube-каналі Плинський пояснив, що, згідно з передісторією цього чека, чоловік прийшов в магазин купити навушники.

"Де в цьому чеку навушники? Зараз ви зрозумієте. В Україні електронні гроші не обкладаються ПДВ. А продаж навушників - оподатковується. Але якщо ви купуєте замість навушників електронні гроші, за них платити податки не потрібно. Власне, це і реалізує "АЛЛО" разом з компанією GlobalMoney. Ви приходите в магазин купити навушники, вони - замість навушників продають вам електронні гроші. Виступаючи агентом з розповсюдження електронних грошей, "АЛЛО" бере ваш кеш і кладе його на якийсь електронний гаманець. Чий - незрозуміло. Але вам про це навіть ніхто не говорить. Вам просто фізично віддають навушники або те, навіщо ви прийшли, але формально, юридично для ДФС ви цю покупку у них не скоювали. Ви просто поповнили чийсь електронний гаманець своїми грошима", - пояснив журналіст.

У GlobalMoney підтвердили, що використовують схему роботи з електронними гаманцями в роботі з "АЛЛО" та іншими ритейлерами.

"Хтось називає це схемою. Але схема руху безготівкових грошей - це теж схема. Просто вона по-іншому працює. Електронні гроші - це теж схема. Люди купують електронні гроші, щоб розрахуватися за товар, тому що електронні гроші є таким же законним платіжним засобом на території України, як і платіжна карта", - заявив один з керівників компанії Олексій Свирид.

Тим часом Євген Плинский оприлюднив фрагмент з кримінального провадження №42020000000000828, в якому фігурують "АЛЛО", GlobalMoney і ТОВ "ГАСО 17", пояснивши, в чому полягає схема.

"Отримавши таким чином на якийсь гаманець ці гроші, GlobalMoney переказує ці гроші на рахунок компанії "ГАСО 17", і вже "ГАСО 17" надалі розпоряджається цими грошима за різними схемами. У цьому моменті - перетворення кешу в електронні гроші – "АЛЛО" уникає оподаткування і веде продаж "в тінь", - розповів Євген Плинський.

За його словами, все було б не так погано, якби покупця про це при купівлі товару попереджали й давали на підпис договір оферти.

"Тоді це було б більш-менш законно. Але оскільки ця операція проводиться без отримання згоди покупця, вона незаконна. Крім того, з квітня всі операції з електронними грошима повинні бути ідентифіковані. Є закон про фінмоніторинг, який зобов'язує фіксувати всі операції з конкретними людьми: хто поклав, кому і чому. І нічого цього немає. По суті, порушується два закону. Це і є схема. Тому що електронні гроші останнім часом використовуються для чого завгодно, включаючи фінансування тероризму. За чотири місяці ці хлопці провели через GlobalMoney 800 млн грн. Майже мільярд, без оподаткування", - резюмував журналіст.

Комерційний директор GlobalMoney Олександр Туркевич в коментарі журналістам запевнив, що правоохоронці їх не турбують і не заважають роботі компанії ні обшуками, ні допитами, і що "АЛЛО" також "працює в штатному режимі".

"Не було розслідування, не було ДФС, не було нічого. Просто у статті взяли і написали, що захотіли. У нас так буває в Україні. Не було жодного разу ні обшуку. Це я вам точно кажу. Немає незакритих кримінальних проваджень. Жодного разу не допитували ні одна посадова особа GlobalMoney. До нас немає ні у кого ніяких претензій, крім журналістів, які це написали. Їм проплатили - вони щось написали. Це пов'язано зі звичайною конкурентною боротьбою, більше ні з чим. Я в "АЛЛО" запитав (були обшуки. - ред.) - вони відповіли, що у статті написана повна нісенітниця, у них нічого не заарештовано, вони працюють у штатному режимі", - заявив Олександр Туркевич.

Водночас журналісти звертають увагу, що коди вилучених при обшуку товарів, які "засвітилися" на знімках в публікації прокуратури, говорять про зворотне.

"Щоб не бути голослівним і довести, що це було "АЛЛО", раджу звернути увагу на одну з фотографій, яку виклала ГПУ. Фіскали таких помилок не допускали", - зазначив Євген Плинський.

Справді, на фотографії, опублікованій Офісом генерального прокурора в Facebook, чітко вказані коди товарів, за якими легко ідентифікувати, що вони знаходяться саме на сайті "АЛЛО".

"Під цими кодами на сайті "АЛЛО" продаються телефони Apple. Фото були зроблені в день обшуку, але вже на наступний день "АЛЛО" підтерло коди зі свого сайту, і ви вже нічого не знайдете. Тобто, "АЛЛО" фактично всіляко намагається не вийти в публічну площину, заявивши, що незаконні обшуки, а максимально приховати інформацію про те, що це були вони", - підкреслив Плинський.

Наслідки і реакція ринку

Про те, що електронні гаманці – послуга не цілком прозора, говорять і найбільші гравці ринку.

"Навколо електронних гаманців зараз багато, я б сказав, не дуже прозорих схем, з якими компанія Vodafone не працює. І я не хотів би, щоб нас асоціювали взагалі яким-небудь чином з будь-якими процесами, які можуть викликати сумніви. Ми працюємо тільки з білими процесами, сумнівних - не використовуємо", - заявив директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Євген Булах.

Своєю чергою, виконуючий директор PayCell (додаток Lifecell для оплати мобільних послуг, - ред.) Олексій Боровий також вважає роботу з електронними гаманцями високоризиковою операцією і підкреслює, що сьогодні за законом потрібно верифікувати абонента.

"Згідно з постановою НБУ №400-81, коли електронні гроші емітуються банком, законодавчо закріплено і легально, просто в цьому році ще вийшов закон про фінмоніторинг та, власне кажучи, власника гаманців треба перед відкриттям верифікувати. Раніше можна було не верифікувати", - зазначив Олексій Боровий.

На думку заступника голови правління Української асоціації фінтех і інноваційних компаній Інни Тютюн, компетентні органи повинні перевірити діяльність цих компаній.

"Необхідно провести перевірку з боку Нацбанку як регулятора, який відповідає за роботу цієї платіжної системи, і ДФС, яка відповідає за роботу "АЛЛО": легітимні схеми, за якими вони працюють. До речі, GlobalMoney не є членом нашої Асоціації", - підкреслила Тютюн.

В Українській Асоціації платіжних систем (УАПС) заявили, що виключать GlobalMoney зі складу своїх учасників, якщо інформація про її пособництві в схемі рітейлера "АЛЛО" по виведенню грошей покупців на електронні гаманці та ухилення від сплати податків підтвердиться.

"Ми турбуємося про репутацію. Ми живемо в правовій державі, і якщо будуть встановлені факти, це, природно, виключення з асоціації", - заявили в УАПС.

Як повідомляв Голос.UA з посиланням на джерела в прокуратурі, в схемі з ухиленням від податків "АЛЛО", крім платіжної системи GlobalMoney (ТОВ "Глобалмані") і ТОВ "ГАСО 17", також було задіяно АТ "БАНК АЛЬЯНС".

У жовтні 2020-го суд зобов'язав АТ "Банк Альянс" розкрити рух коштів по рахунку GlobalMoney (Global24). Раніше ЗМІ повідомляли, що "Банк Альянс" може бути безпосередньо причетний до фінансування російських терористів на Донбасі.

Зазначимо, що GlobalMoney вже підозрювали в подібних порушеннях закону. Так, у фабулі кримінального провадження №42017000000001932 говориться: "Організована група у складі громадян України створила суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, у т. ч. і ТОВ "Глобалмані", реквізити яких використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів за безтоварними операціями, що завдало великої шкоди державі".