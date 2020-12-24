Скандал вокруг GlobalMoney: кто понесет ответственность за "черные" схемы на рынке

На днях ГФС совместно с ГПУ провели обыск у неназванного столичного ритейлера, изъяв технику и документацию, подтверждающую уклонение от уплаты налогов. Но на одном из фотоснимков с изъятой на складах техникой сотрудники прокуратуры забыли скрыть коды товаров, которые указывают на принадлежность компании "АЛЛО".

Кроме того, в сети появился чек из "АЛЛО", подтверждающий, что компания переводит деньги покупателей без их ведома и верификации на электронный кошелек GlobalMoney и таким образом уводит продажи "в тень".

Эксперты подтверждают, что схемы с электронными кошельками являются непрозрачными, а отсутствие идентификации плательщика - и вовсе незаконно, как и уклонение от уплаты налогов. Однако правоохранители по-прежнему не обнародовали название компании официально. Подробнее обо всем - в нашем материале.

17 декабря 2020 года Государственная фискальная служба Украины (ГФС) сообщила о разоблачении незаконной схемы по продаже бытовой техники.

"Все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц - предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах", - говорилось в сообщении.

Также сообщалось, что в ходе обысков в офисах и на складах компании правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности, ориентировочная стоимость которых составляет около 173 млн грн.

В Офисе генерального прокурора подтвердили эту информацию. "Заблокирована схема уклонения от налогов на торговле техникой и гаджетами - изъят товар на 173 млн грн", - вторят на странице ведомства в Facebook.

О том, что речь идет именно об "АЛЛО" и GlobalMoney, одним из первых сообщил журналист-расследователь Евгений Плинский.

"А вот и первые подробности громкого дела "АЛЛО". Оказывается, реализация техники через 72 ФОПа - это лишь малая капля их схематоза. Согласно материалам дела, "АЛЛО" проворачивало масштабную схему по уклонению от уплаты налогов через платежную систему "ГлобалМани". Электронные деньги не облагаются НДС, поэтому когда люди покупали что-то в "АЛЛО" им часто продавали не товар, а электронные деньги", - рассказал Плинский, продемонстрировав соответствующий чек.

Позже в своем видео на Youtube-канале Плинский пояснил, что, согласно предыстории этого чека, человек пришел в магазин купить наушники.

"Где в этом чеке наушники? Сейчас вы поймете. В Украине электронные деньги не облагаются НДС. А продажа наушников - облагается. Но если вы покупаете вместо наушников электронные деньги, с них платить налоги не нужно. Собственно, это и реализует "АЛЛО" вместе с компанией GlobalMoney. Вы приходите в магазин купить наушники, они - вместо наушников продают вам электронные деньги. Выступая агентом по распространению электронных денег, "АЛЛО" берет ваш кэш и кладет его на некий электронный кошелек. Чей - непонятно. Но вам об этом даже никто не говорит. Вам просто физически отдают наушники или то, зачем вы пришли, но формально, юридически для ГФС вы эту покупку у них не совершали. Вы просто пополнили чей-то электронный кошелек своими деньгами", - пояснил журналист.

В GlobalMoney подтвердили, что используют схему работы с электронными кошельками в работе с "АЛЛО" и другими ритейлерами.

"Кто-то называет это схемой. Но схема движения безналичных денег - это тоже схема. Просто она по-другому работает. Электронные деньги - это тоже схема. Люди покупают электронные деньги, чтобы рассчитаться за товар, потому что электронные деньги являются таким же законным платежным средством на территории Украины, как и платежная карта", - заявил один из руководителей компании Алексей Свирид.

Тем временем, Евгений Плинский также обнародовал фрагмент из уголовного производства №42020000000000828, в котором фигурируют “АЛЛО”, GlobalMoney и ТОВ “ГАСО 17”, пояснив, в чем заключается схема.

"Получив таким образом на какой-то кошелек эти деньги, GlobalMoney переводит эти деньги на счет компании “ГАСО 17”, и уже “ГАСО 17” в дальнейшем распоряжается этими деньгами по различным схемам. В этом моменте - превращения кэша в электронные деньги – "АЛЛО" избегает налогообложения и уводит продажу “в тень”, - рассказал Евгений Плинский.

По его словам, все было бы не так плохо, если бы покупателя об этом при покупке товара предупреждали и давали на подпись договор оферты.

"Тогда это было бы более ли менее законно. Но поскольку эта операция проводится без получения согласия покупателя, она незаконна. Кроме того, с апреля все операции с электронными деньгами должны быть идентифицированы. Есть закон о финмониторинге, который обязывает все операции фиксировать с конкретными людьми: кто положил, кому и почему. И ничего этого нет. По сути, нарушается два закона. Это и есть схема. Потому что электронные деньги в последнее время используются для чего угодно, включая финансирование терроризма. За четыре месяца эти ребята провели через GlobalMoney 800 млн грн. Почти миллиард, без налогообложения", - резюмировал журналист.

Коммерческий директор GlobalMoney Александр Туркевич в комментарии журналистам заверил, что правоохранители их не беспокоят и не мешают работе компании ни обысками, ни допросами, и что "АЛЛО" также "работает в штатном режиме".

"Не было расследования, не было ГФС, не было ничего. Просто в статье взяли и написали, что захотели. У нас так бывает в Украине. Не было ни разу ни обыска. Это я вам точно говорю. Нет уголовных производств незакрытых. Ни разу не допрашивали ни одно должностное лицо GlobalMoney. К нам нет ни у кого никаких претензий, кроме журналистов, которые это написали. Им проплатили - они что-то написали. Это связано с обычной конкурентной борьбой, больше ни с чем. Я в “АЛЛО” спросил (были ли обыски. - ред.) - они ответили, что в статье написана полная чепуха, у них ничего не арестовано, они работают в штатном режиме", - заявил Александр Туркевич.

В то же время, журналисты обращают внимание, что коды изъятых при обыске товаров, "засветившиеся" на снимках в публикации прокуратуры, говорят об обратном.

"Чтобы не быть голословным и доказать, что это было "АЛЛО", советую обратить внимание на одну из фотографий, которую выложила ГПУ. Фискалы таких оплошностей не допускали", - отметил Евгений Плинский.

Действительно, на фотографии, опубликованной Офисом генерального прокурора в Facebook, четко указаны коды товаров, по которым легко идентифицировать, что они находятся именно на сайте "АЛЛО".

"Под этими кодами на сайте "АЛЛО" продаются телефоны Apple. Фото были сделаны в день обыска, но уже на следующий день "АЛЛО" подтерло коды со своего сайта, и по ним вы уже ничего не найдете. То есть, "АЛЛО" фактически всячески пытается не выйти в публичную плоскость, заявив, что обыски незаконны, а максимально скрыть информацию о том, что это были они", - подчеркнул Плинский.

Последствия и реакция рынка

О том, что электронные кошельки – услуга не вполне прозрачная, говорят и крупнейшие игроки рынка.

"Вокруг электронных кошельков сейчас много, я бы сказал, не очень прозрачных схем, с которыми компания Vodafone не работает. И я не хотел бы, чтобы нас ассоциировали вообще каким-либо образом с любыми процессами, которые могут вызывать сомнения. Мы работаем только с белыми процессами, сомнительных - не используем", - заявил директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Евгений Булах.

В свою очередь, исполняющий директор PayCell (приложение Lifecell для оплаты мобильных услуг, - ред.) Алексей Боровой также считает работу с электронными кошельками высокорисковой операцией и подчеркивает, что сегодня по закону нужно верифицировать абонента.

"Согласно постановлению НБУ №400-81, когда электронные деньги эмитируются банком, это законодательно закреплено и легально, просто в этом году еще вышел закон о финмониторинге и, собственно говоря, владельца кошельков надо перед открытием верифицировать. Раньше можно было не верифицировать", - отметил Алексей Боровой.

По мнению заместителя председателя правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Инны Тютюн, компетентные органы должны проверить деятельность этих компаний.

"Необходимо провести проверку со стороны Нацбанка как регулятора, который отвечает за работу этой платежной системы, и ДФС, которая отвечает за работу "АЛЛО": легитимны ли схемы, по которым они работают. Кстати, GlobalMoney не является членом нашей Ассоциации", - подчеркнула Тютюн.

В Украинской Ассоциации платежных систем (УАПС) заявили, что исключат GlobalMoney из состава своих участников, если информация о ее пособничестве в схеме ритейлера "АЛЛО" по выводу денег покупателей на электронные кошельки и уклонению от уплаты налогов подтвердится.

"Мы беспокоимся о репутации. Мы живем в правовом государстве, и если будут установлены факты, это, естественно, исключение из ассоциации", - заявили в УАПС.

Как сообщал Голос.UA со ссылкой на источники в прокуратуре, в схеме с уклонением от налогов "АЛЛО", помимо платежной системы GlobalMoney (ООО "ГлобалМани") и ООО "ГАСО 17", также было задействовано АО "БАНК АЛЬЯНС".

В октябре 2020-го суд обязал АО "Банк Альянс" раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24). Ранее СМИ сообщали, что "Банк Альянс" может быть напрямую причастен к финансированию российских террористов на Донбассе.

Отметим, что GlobalMoney уже подозревали в подобных нарушениях закона. Так, в фабуле уголовного производства №42017000000001932 говорится: "Организованная группа в составе граждан Украины создала субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, в т. ч. и ООО "Глобалмани", реквизиты которых используются для незаконного вывода средств за рубеж путем изготовления налоговых и бухгалтерских документов по бестоварным операциям, что нанесло большой вред государству".