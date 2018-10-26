Смертельна ДТП у Харкові: адвокати Зайцевої заявили, що вона серйозно хвора

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Для обстеження Зайцевої зібрали спеціальну комісію

Адвокати Олени Зайцевої, яка проходить обвинуваченою у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській в Харкові, повідомили, що у неї виявлена посттравматична енцефалопатія головного мозку. Про це повідомляє "Укрінформ".

Адвокат Зацевой Євген Мельниченко повідомив, що його підзахисній поставили в СІЗО важкий діагноз. Відомо, що раніше адвокати вже заявляли про погіршення самопочуття своєї підзахисної і вимагали госпіталізації Зайцевої, а також просили змінити їй запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

"Діагноз Зайцевої встановили лікарі в СІЗО. У неї посттравматична енцефалопатія головного мозку... У Зайцевої спостерігається підвищення тиску, і вона потребує обстеження у невропатолога. Такого фахівця в СІЗО немає", - сказав Мельниченко.

Однак комісія, створена управлінням охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, повідомляє, що ніякої патології з боку систем і органів виявлено не було. Вони прийшли до висновку, що у Олени Зайцевої немає ніяких протипоказань для перебування в СІЗО.

"За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології у підслідної Зайцевої не виявлено. Ніяких протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятора немає", - повідомив начальник управління охорони здоров'я Харківської ОДА Богдан Федак.

Він зазначив, що комісія була створена за зверненням завідувача медичної частини СІЗО. Олена Зайцева була обстежена та оглянута обласним нейрохірургом, кардіологом, обласним офтальмологом, обласним дерматовенерологом, ревматологом, а також вона пройшла обстеження у фахівців з ультразвукової та лабораторної діагностики.

"Патології з боку систем і органів, які обстежили фахівці, не виявлено", - сказав Федак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зайцева не змогла з'явиться в залі суду, так як у неї відмовили ноги.

А також ми повідомляли про те, що Олени Зайцевої викликали швидку медичну допомогу прямо в зал суду.

Відео: РБК-Україна