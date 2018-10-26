Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты Зайцевой заявили, что она серьезно больна

Фото: Алена Зайцева (УНИАН)

Для обследования Зайцевой собрали специальную комиссию

Адвокаты Алены Зайцевой, которая проходит обвиняемой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, сообщили, что у нее обнаружена посттравматическая энцефалопатия головного мозга. Об этом сообщает "Укринформ".

Адвокат Зацевой Евгений Мельниченко сообщил, что его подзащитной поставили в СИЗО тяжелый диагноз. Известно, что ранее адвокаты уже заявляли об ухудшении самочувствия своей подзащитной и требовали госпитализации Зайцевой, а также просили изменить ей меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

"Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. В нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга... У Зайцевой наблюдается повышение давления, и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет", - сказал Мельниченко.

Однако комиссия, созданная управлением здравоохранения Харьковской областной государственной администрации, сообщает, что никакой патологии со стороны систем и органов обнаружено не было. Они пришли к выводу, что у Алены Зайцевой нет никаких противопоказаний для пребывания в СИЗО.

"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - сообщил начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдан Федак.

Он отметил, что комиссия была создана по обращению заведующего медицинской части СИЗО. Алена Зайцева была обследована и осмотрена областным нейрохирургом, кардиологом, областным офтальмологом, областным дерматовенерологом, ревматологом, а также она прошла обследование у специалистов по ультразвуковой и лабораторной диагностике.

"Патологии со стороны систем и органов, которые обследовали специалисты, не обнаружено", - сказал Федак.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алена Зайцева не смогла появится в зале суда, так как у нее отказали ноги.

А также мы сообщали о том, что Алене Зайцевой вызвали скорую медицинскую помощь прямо в зал суда.

Видео: РБК-Украина