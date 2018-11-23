"Збирали частини тіла": під Києвом жінку затягнуло під поїзд

Колаж РБК-Україна

Очевидці розповіли подробиці жахливої трагедії

На пероні станції Клавдієве у Київській області жінку затягнуло під поїзд "Інтерсіті". Очевидці події розповіли подробиці трагедії на сторінці спільноти "Клавдієво-онлайн" у соціальній мережі Facebook.

57-річна місцева мешканка переходила залізничні колії по наземного бетонному перекриттю для пішоходів біля платформи. Пролітаючий повз швидкісний потяг "Інтерсіті" збив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці.

Очевидці розповіли, що трагедія сталася рано вранці, близько 7 години. Вони повідомили, що частини тіла розлетілися по всьому перону і залізничним коліям.

"Не хотіла писати подробиць, але там руки від плечей валялися без одягу, і все залито кров'ю і м'ясом", - написала користувач Юлія Миколаєнко.

Скріншот коментарів (facebook.com/klavdieve)

"9.02 збирали частини тіла в чорні кульки, частина руки лежала на іншій стороні дороги", - додала Наталія Блонська.

Скріншот коментарів (facebook.com/klavdieve)

Також очевидці повідомили, що поїзд довго сигналив, але жінка була занурена у свої думки і не звернула уваги на гудок. Спочатку припустили, що вона була в навушниках, але ця інформація не знайшла підтвердження.

Скріншот коментарів (facebook.com/klavdieve)

Крім того, люди кажуть, що жінці кричали про поїзд, що наближається, але вона не звернула уваги на крики. І її потяг не збив, а затягнуло під нього, так як він рухався на великій швидкості.

Скріншот коментарів (facebook.com/klavdieve)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві машиніст тепловоза переїхав власного сина.

А також розповідали про те, що у Київській області поїзд збив 17-річного хлопця.

Відео: РБК-Україна