"Собирали части тела": под Киевом женщину затянуло под поезд

Коллаж РБК-Украина

Очевидцы рассказали все подробности жуткой трагедии

На перроне станции Клавдиево в Киевской области женщину затянуло под проходящий поезд "Интерсити". Очевидцы происшествия рассказали подробности трагедии на странице сообщества "Клавдиево-онлайн" в социальной сети Facebook.

57-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути по наземному бетонному перекрытию для пешеходов возле платформы. Проходящий мимо скоростной поезд "Интерсити" сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Очевидцы рассказали, что трагедия произошла рано утром, около 7 часов. Они сообщили, что части тела разлетелись по всему перрону и железнодорожным путям.

"Не хотела писать подробностей, но там руки от плечей валялись без одежды, и все залито кровью и мясом", - написала пользователь Юлия Миколаенко.

Скриншот комментариев (facebook.com/klavdieve)

"В 9.02 собирали части тела в черные кульки, часть руки лежала на другой части дороги", - добавила Наталья Блонская.

Скриншот комментариев (facebook.com/klavdieve)

Также очевидцы сообщили, что поезд долго сигналил, но женщина была погружена в свои мысли и не обратила внимания на гудок. Изначально предположили, что она была в наушниках, но эта информация не нашла подтверждения.

Скриншот комментариев (facebook.com/klavdieve)

Кроме того, люди говорят, что женщине кричали про приближающийся поезд, но она не обратила внимания на крики. И ее поезд не сбил, а затянуло под него, так как он двигался на большой скорости.

Скриншот комментариев (facebook.com/klavdieve)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына.

А также рассказывали о том, что в Киевской области поезд сбил 17-летнего парня.

Видео: РБК-Украина