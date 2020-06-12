Співробітницю ПриватБанку покусала собака: господар пса не хотів залишати чергу в банк

Співробітницю ПриватБанку біля банкомату вкусила собака (колаж: ПриватБанк)

У Києві собака накинулася на співробітницю ПриватБанку, але господар ніяк не відреагував

Співробітницю ПриватБанку на вулиці поряд з відділенням вкусила собака, але господар ніяк не відреагував. Чоловік бачив, що відбувається, адже в цей час він стояв у черзі до відділення.

Цей випадок стався в Києві на вулиці Гарматна, 16/85, неподалік від станції метро Шулявська, повідомляє у Facebook Київ Оперативний.

"Біля банкомату вчора (11 червня. - Ред.) стався неприємний інцидент: на вулиці до співробітниці ПриватБанку підбігла собака (без породи, нашийника, повідка та намордника) і вкусила її", - йдеться в пості.

Автори публікації пишуть, що господар собаки - клієнт фінустанови. Всю ситуацію він бачив, але вирішив не втручатися. А після всього просто пішов.

На місце події прибула поліція і швидка, яка госпіталізувала потерпілу. У дівчини рвана рана ноги, яку необхідно зашивати.

Відзначимо, що в поліції сказала, що максимум, який загрожує власникові - штраф і може бути компенсація на медикаменти.

Раніше ми писали, що під Житомиром чоловік стріляв у кота, а влучив у сусідку.

Також повідомлялося, що під Києвом алабай накинувся на людину.

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Автор: Светлана Мащенко