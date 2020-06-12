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Сотрудницу ПриватБанка покусала собака: хозяин пса не хотел покидать очередь в банк

STYLERПроисшествия    12.06.2020 - 13:23
Сотрудницу ПриватБанка покусала собака: хозяин пса не хотел покидать очередь в банк
Сотрудницу ПриватБанка возле банкомата укусила собака (коллаж: ПриватБанк)

В Киеве собака набросилась на сотрудницу ПриватБанка, но хозяин никак не отреагировал

Сотрудницу ПриватБанка на улице радом с отделением укусила собака, но хозяин никак не отреагировал. Мужчина видел происходящее, ведь в это время он стоял в очереди к отделению.

Происшествие случилось в Киеве на улице Гарматная, 16/85, неподалеку от станции метро Шулявская, сообщает в Facebook Киев Оперативный.

"У банкомата вчера (11 июня. - Ред.) произошел неприятный инцидент: на улице к сотруднице ПриватБанка подбежала собака (без породы, ошейника, поводка и намордника) и укусила ее", - говорится в посте.

Авторы публикации пишут, что хозяин собаки - клиент финучреждения. Всю ситуацию он видел, но решил не вмешиваться. А после всего просто ушел.

На место происшествия прибыла полиция и скорая, которая госпитализировала пострадавшую. У девушки рваная рана ноги, которую необходимо зашивать.

Отметим, что в полиции сказала, что максимум, который грозит владельцу - штраф и может быть компенсация на медикаменты.

Ранее мы писали, что под Житомиром мужчина стрелял в кота, а попал в соседку.

Также сообщалось, что под Киевом алабай набросился на человека.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины ПриватБанксобака
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