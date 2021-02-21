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У США у пасажирського літака прямо під час польоту загорівся двигун: моторошні фото і відео

Новость на русском → США, Неділя 21 лютого 2021 12:13
У США у пасажирського літака прямо під час польоту загорівся двигун: моторошні фото і відео У США під час польоту загорівся двигун літака (кадр з відео)
Автор: Анна Кисельова

У США під час польоту у пасажирського літака Boeing 777-200 загорівся двигун. Очевидцям події прямо зсередини транспортного засобу вдалося зняти страхітливе відео. На щастя в результаті несправності ніхто не постраждав.

Подробиці аварії розповідає видання ABC News.

Осколки двигуна падали в районі американського містечка Брумфілд, але обійшлося без жертв і постраждалих. Інцидент стався в штаті Колорадо.

Літак здійснював рейс з аеропорту Денвера на Гаваї в Гонолулу, але після зльоту у літака загорівся правий двигун. Як повідомляє BBC, пасажири, які перебували на борту почули гучний вибух.

"Літак почало сильно трясти, ми почали втрачати висоту і знижуватися", – описав події на борту один з пасажирів.

На борту літака перебував 231 пасажир і 10 членів екіпажу. Ситуація завершилася благополучно, ніхто не постраждав.

У США у пасажирського літака прямо під час польоту загорівся двигун: моторошні фото і відео

У США у пасажирського літака прямо під час польоту загорівся двигун: моторошні фото і відео

У США у пасажирського літака прямо під час польоту загорівся двигун: моторошні фото і відео

Уламки двигуна (фото: Broomfield Police)

Пілоти літака змогли розгорнути пасажирський борт і безпечно його приземлити. Частини обгорілого двигуна падали в прилеглому містечку в Брумфілді. Поліція міста закликає громадян не торкатися до уламків літака.

"Ми бачили, як він почав втрачати висоту, ми чули великий вибух, ми дивилися вгору, в небі був чорний дим. Почали падати уламки. Все виглядало так, ніби вони, знаєте, як літали в небі і здавалися зовсім неважкими. Правда при цьому, уламки виявилися великими шматками, які почали падати по всій окрузі", – розповідає Кіран Сеін, житель міста Брумфілд.

США під час польоту загорівся пасажирський літак

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що частина уламків літака впали на житловий будинок.

Раніше стало відомо, що Канада планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи за участю таких лайнерів.

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