У США у пасажирського літака прямо під час польоту загорівся двигун: моторошні фото і відео

У США під час польоту у пасажирського літака Boeing 777-200 загорівся двигун. Очевидцям події прямо зсередини транспортного засобу вдалося зняти страхітливе відео. На щастя в результаті несправності ніхто не постраждав.

Осколки двигуна падали в районі американського містечка Брумфілд, але обійшлося без жертв і постраждалих. Інцидент стався в штаті Колорадо.

Літак здійснював рейс з аеропорту Денвера на Гаваї в Гонолулу, але після зльоту у літака загорівся правий двигун. Як повідомляє BBC, пасажири, які перебували на борту почули гучний вибух.

"Літак почало сильно трясти, ми почали втрачати висоту і знижуватися", – описав події на борту один з пасажирів.

На борту літака перебував 231 пасажир і 10 членів екіпажу. Ситуація завершилася благополучно, ніхто не постраждав.

Уламки двигуна (фото: Broomfield Police)

Пілоти літака змогли розгорнути пасажирський борт і безпечно його приземлити. Частини обгорілого двигуна падали в прилеглому містечку в Брумфілді. Поліція міста закликає громадян не торкатися до уламків літака.

"Ми бачили, як він почав втрачати висоту, ми чули великий вибух, ми дивилися вгору, в небі був чорний дим. Почали падати уламки. Все виглядало так, ніби вони, знаєте, як літали в небі і здавалися зовсім неважкими. Правда при цьому, уламки виявилися великими шматками, які почали падати по всій окрузі", – розповідає Кіран Сеін, житель міста Брумфілд.

США під час польоту загорівся пасажирський літак