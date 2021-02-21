В США у пассажирского самолета прямо во время полета загорелся двигатель: жуткие фото и видео

В США во время полета у пассажирского самолета Boeing 777-200 загорелся двигатель. Очевидцам происшествия прямо изнутри транспортного средства удалось заснять ужасающее видео. К счастью в результате неисправности никто не пострадал.

Осколки двигателя падали в районе американского городка Брумфилд, но обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел в штате Колорадо.

Самолет совершал рейс из аэропорта Денвера на Гавайи в Гонолулу, но после взлета у самолета загорелся правый двигатель. Как сообщает BBC, пассажиры, находившейся на борту услышали громкий взрыв.

"Самолет начало сильно трясти, мы начали терять высоту и снижаться", – описал события на борту один из пассажиров.

На борту самолета находился 231 пассажир и 10 членов экипажа. Ситуация завершилась благополучно, никто не пострадал.

Обломки двигателя (фото: Broomfield Police)

Пилоты самолета смогли развернуть пассажирский борт и безопасно его приземлить. Части обгоревшего двигателя падали в близлежащем городке в Брумфилде. Полиция города призывает граждан не прикасаться к обломкам самолета.

"Мы видели, как он начал терять высоту, мы слышали большой взрыв, мы смотрели вверх, в небе был черный дым. Начали падать обломки. Все выглядело так, будто они, знаете, как парили в небе и казались совсем нетяжелыми. Правда при этом, обломки оказались большими кусками, которые начали падать по всей округе", – рассказывает Киран Сэин, житель города Брумфилд.

В США во время полета загорелся пассажирский самолет