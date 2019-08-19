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Стояв на колінах біля лікарні: деталі моторошної смерті чоловіка у Дніпрі

STYLERПодії    19.08.2019 - 15:17
Стояв на колінах біля лікарні: деталі моторошної смерті чоловіка у Дніпрі
Моторошна НП біля лікарні в Дніпрі (колаж РБК-Україна)

Чоловік стояв на колінах нерухомо біля лікарні Дніпра

У Дніпрі на території 6-ї міської лікарні знайшли труп невідомого чоловіка. Місцевого жителя, який нерухомо стояв на колінах недалеко від травматологічного пункту, 19 серпня помітив випадковий перехожий, пише сайт "Новини Дніпра".

Як розповів чоловік, який виявив труп, підійшовши ближче до чоловіка, він побачив петлю на його шиї і відразу ж зателефонував у поліцію. Правоохоронці кажуть, що попередньо, чоловік, якому на вигляд від 30 до 35 років, повісився на лямці від власної сумки.

Передсмертної записки поруч з тілом не було, як і будь-яких речей і документів, тому його особа поки не встановлена.

Зараз судмедексперти з'ясовують, чи справді це було самогубство або ж надзвичайна подія носить кримінальний характер.

Зазначимо, що це вже не перший подібний випадок в Дніпрі. Майже рік тому в центрі міста інший чоловік покінчив з собою, повісившись на гілці дерева на лямці сумки.

У мережі не пов'язують ці події, але городяни стурбовані великою кількістю самогубств. Також в мережі пишуть, що люди, які зводять рахунки з життям у центрі міста, не думають про те, що "це можуть побачити діти", у яких може залишитися психологічна травма на все життя.

Раніше ми писали про те, що жінка виявила бездиханне тіло сина в недобудові Києва.

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