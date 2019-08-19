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Стоял на коленях возле больницы: детали жуткой смерти мужчины в Днепре

STYLERПроисшествия    19.08.2019 - 15:17
Стоял на коленях возле больницы: детали жуткой смерти мужчины в Днепре
Жуткое ЧП возле больницы в Днепре (коллаж РБК-Украина)

Мужчина стоял на коленях неподвижно возле больницы Днепра

В Днепре на территории 6-й городской больницы нашли труп неизвестного мужчины. Местного жителя, который неподвижно стоял на коленях недалеко от травматологического пункта, 19 августа заметил случайный прохожий, пишет сайт "Новости Днепра".

Как рассказал человек, который обнаружил труп, подойдя ближе к мужчине, он увидел петлю на его шее и сразу же позвонил в полицию. Правоохранители говорят, что, предварительно, мужчина, которому на вид от 30 до 35 лет, повесился на лямке от собственной сумки.

Предсмертной записки рядом с телом не было, как и каких-либо вещей и документов, потому его личность пока не установлена.

Сейчас судмедэксперты выясняют, действительно ли это было самоубийство или же чрезвычайное происшествие носит криминальный характер.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Днепре. Почти год назад в центре города другой мужчина покончил с собой, повесившись на ветке дерева на лямке сумки.

В сети не связывают эти события, но горожане обеспокоены большим количеством самоубийств. Также в сети пишут, что люди, которые сводят счеты с жизнью в центре города, не думают о том, что "это могут увидеть дети", у которых может остаться психологическая травма на всю жизнь.

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