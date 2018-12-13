Страшна пожежа в Житомирській області забрала життя маленької дитини

Колаж РБК-Україна

Мама малюка знаходиться в реанімації

У Коростені Житомирської області сталася пожежа, в результаті якої загинув 4-річний хлопчик. Мама дитини на даний момент знаходиться в реанімації. Про це повідомляє видання "Коростень-інфо".

Трагедія сталася у четвер вранці, 13 грудня. Мешканці житлового багатоповерхового будинку в районі Хіммаша в Коростені зателефонували на гарячу лінію пожежної служби.

Фото: korosten-info.com

Першими на місце пожежі прибули рятувальники, які стали надавати першу медичну допомогу потерпілим – жінці та її 4-річному сину. Пізніше до них долучилася бригада швидкої медичної допомоги. Постраждалих госпіталізували в реанімаційне відділення центральної міської лікарні. На жаль, незважаючи на всі зусилля лікарів, хлопчик помер.

Маму хлопчика відправили на екстрену операцію, а потім вона буде переведена у реанімаційне відділення лікарні.

За попередніми оцінками пожежної служби, займання в квартирі сталося через необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві горіли магазини з будматеріалами.

У Києві 13 грудня рятувальники загасили пожежу в магазинах з будматеріалами.

А також розповідали про те, що у Миколаївській області в результаті пожежі загинули двоє дітей.

У середу, 12 грудня, у Баштанському районі Миколаївської області в результаті пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей, ще одна дитина госпіталізована.