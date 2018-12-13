Страшный пожар в Житомирской области унес жизнь маленького ребенка

Коллаж РБК-Украина

Мама малыша находится в реанимации

В Коростене Житомирской области произошел пожар, в результате которого погиб 4-летний мальчик. Мама ребенка на данный момент находится в реанимации. Об этом сообщает издание "Коростень-инфо".

Трагедия произошла в четверг утром, 13 декабря. Жители жилого многоэтажного дома в районе Химмаша в Коростене позвонили на горячую линию пожарной службы.

Фото: korosten-info.com

Первыми на место возгорания прибыли спасатели, которые стали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим – женщине и ее 4-летнему сыну. Позже к ним подключилась бригада скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался.

Маму мальчика отправили на экстренную операцию, а потом она будет помещена в реанимационное отделение больницы.

По предварительным оценкам пожарной службы, возгорание в квартире произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве горели магазины со стройматериалами.

В Киеве 13 декабря спасатели потушили пожар в магазинах со стройматериалами.

А также рассказывали о том, что в Николаевской области в результате пожара погибли двое детей.

В среду, 12 декабря, в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован.