Зі студенткою жорстоко розправилися за скаргу про домагання (відео)

Школярку, яка поскаржилася на сексуальні домагання з боку директора, спалили на даху однієї з мусульманських шкіл в Бангладеші, в якій вона вчилася, повідомляє BBC.

19-річна Нусрат Джахан Рафі написала в поліцію заяву, розповівши, що директор запросив її в кабінет, де доторкався до неї "неналежним чином".

Один з поліцейських "злив" відео з її розповіддю в соцмережі. На кадрах видно, що Нусрат плаче і закриває обличчя руками. Один з правоохоронців каже, щоб вона перестала ревти, бо у неї немає причин для сліз. Незважаючи на недовіру поліції, директора заарештували, а дівчина почала отримувати погрози.

Студентку спалили за скаргу на домагання директора в Бангладеш (фото: www.bbc.com)

Незабаром дівчину заманили на дах її школи під приводом, що там б'ють одну з її подруг. Там її чекала група людей, які закрили обличчя паранджею. Вони зажадали, щоб вона забрала заяву, дівчина відмовилася, тоді її облили гасом і підпалили.

Студентка отримала опіки 80% тіла і померла в лікарні через чотири дні. Перед смертю вона встигла розповісти, що впізнала в убивцях студентів мусульманської школи, в якій навчалася.

Студентку спалили за скаргу на домагання директора в Бангладеш (відео: YouTube/sojibworld64 pro)

В Бангладеш почалися демонстрації на підтримку Нусрат. У справі про вбивство заарештовані вже 17 осіб. Один з них вже заявив, що вони діяли за наказом директора. Поліцейський, який знімав Нусрат на відео, знятий з посади.

Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасина зустрілася з сім'єю Нусрат і запевнила, що всі винні в загибелі дівчини понесуть покарання.

Студентку спалили за скаргу на домагання директора в Бангладеш (фото: www.bbc.com)

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