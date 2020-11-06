У Сумах банда підлітків півроку ґвалтувала хлопчика: скандальну справу можуть зам'яти

Зґвалтування дитини підлітками в Сумах (колаж: РБК-Україна)

Місцеві вважають, що поліція надто повільно веде розслідування

У Сумах банда підлітків ґвалтувала 6-річного хлопчика і систематично знущалася з дитини протягом пів року та знімали це на відео. Кричущий інцидент викликав у суспільстві масу обурення, оскільки поліція не поспішала розслідувати справу і кваліфікувала подію як зґвалтування тільки після того, як місцеві перекривали залізницю.

Про НП в сумському мікрорайоні "Добровільний" стало відомо наприкінці липня, а в серпні правоохоронці заявили про відкриття провадження по колективній заяві місцевих жителів. Однак на цей момент підозру про зґвалтування оголосили тільки одному нелюду. Про це передає "Оглядач".

Мова йде про 14-річного Артема П., а двом іншим мучителям загрожує більш м'яке покарання, позаяк за віком вони непідсудні.

Зазначається, що у злочині брали участь близько семи підлітків. Але підбурювачів троє: Артем П., Артем Р. і Вадим Л. Всі вони навчаються в школі №16. Зараз Артем П. переведений на дистанційне навчання, а от інші кривдники та їх жертва досі зустрічаються в навчальному закладі.

Ці підлітки змушували 6-річного хлопчика їсти собачі екскременти, сідати на ручку парасольки та на пляшку. Все це записували на відео, яке розсилали знайомим. Знущання малолітні садисти здійснювали на шкільній території в недобудованих гаражах.

Покинутий гараж біля школи, де підлітки знущалися з 6-річного хлопчика (фото: скріншот з відео НТН)

Стало відомо, що у підбурювача Вадима Л. мати працює техспівробітником в судово-медичній експертизі, а батько є колишнім співробітником правоохоронних органів.

Також місцеві жителі розповіли, що банда підлітків могла нападати на людей в мікрорайоні, займалася крадіжками.

"Ці підлітки вже давно в школі відрізнялися своїми витівками. Вони могли встати серед уроку, підвищити голос і навіть вдарити учителя, сказати непристойність. Учні розповідали, що часто шикувалися вздовж коридору ланцюжком і штовхали, штовхали інших школярів, влаштовуючи їм такий "коридор". Самі діти зізнаються, що ходили на заняття як на каторгу", - розповіла місцева активістка Наталія Бугаєць.

У місцевих жителів багато претензій як до самої школі, так і до директорки. Кажуть, що в навчальному закладі, яке вважається інклюзивним, немає порядку і дисципліни, і що школу покинуло понад 400 учнів за кілька років.

Водночас директорка НВК №16 Олена Стайко розповіла, що неодноразово скаржилася правоохоронцям на витівки важких підлітків, однак ті лише розводили руками - мовляв, вони неповнолітні.

"Артем П. у нас вже роки три як відомий своєю поведінкою. Він дуже багато прогулює, ображає молодших, зверхньо ставиться до освітян, нецензурно висловлюється. Ані психолог, ані соціальний працівник не могли з ним знайти спільну мову. Ми зверталися до поліції, але там весь час говорили, що ось досягне 14-річного віку, тоді до нього приймуть заходи. Його мати спочатку йшла на контакт, а потім сказала, що у неї золота дитина, а ми всі наговорюємо", - каже вона.

9 листопада члени громадськості збираються вислухати звіт директорки школи, чиєю роботою вони дуже незадоволені. Вони впевнені, якби школою керував директор, якому не все одно, то і таких фактів не було б.

Місцеві жителі вважають, що поліція надто повільно веде розслідування і підозрюють, що справу намагаються зам'яти.

"Після того, як ми вийшли на акцію, написали лист президенту, вони місяць активно проводили різні слідчі дії. А потім знову все затихло. Тільки зараз оголосили одну підозру", - обурюється Бугаєць.

Раніше ми писали, що відомий фотограф зґвалтував дитину в Сумах - він заманив 9-річну дівчинку походом до Макдональдсу.