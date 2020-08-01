У Сумах підлітки зґвалтували хлопчика: у скандальній справі новий поворот

У Сумах через зґвалтування хлопчика жителі вийшли на протест і перекрили залізницю в районі Добровільної в Ковпаківському районі. Активісти поскаржилися поліцейським на безчинства групи підлітків, які вчинили наругу над дитиною, а також нападають на пенсіонерів і займаються крадіжкою.

1 серпня правоохоронці спочатку відкрили кримінальне провадження за хуліганство, але пізніше перекваліфікували справу на ч. 4 ст. 152 (зґвалтування). Про це передали у відділі комунікації поліції Сумської області.

"Сьогодні слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо перекваліфікації події з ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) на ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Провадження було відкрито за колективною заявою місцевих жителів.

Правоохоронці розповіли, що в рамках справи призначено низку експертних досліджень. Досудове розслідування триває.

Вже було встановлено трьох підлітків у віці 13-14 років, і на батьків двох з них вже складені адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків (ст.184 КУпАП).

"З'ясовуються особи ще двох неповнолітніх, на яких скаржаться місцеві жителі. Також встановлюються можливі епізоди вчинених підлітками протиправних дій та потерпілі від них особи", - поінформували в поліції.

Зауважимо, що 31 серпня люди розповідали, що 7-річного хлопчика зґвалтували семеро підлітків у віці від 12 до 14 років. Шокуючий злочин стався тиждень тому, але відтоді про реакцію "копів" нічого не було відомо. Водночас прес-секретар управління патрульної поліції Олег Сологуб повідомив місцевим ЗМІ, що 25 липня правоохоронцям дійсно надійшло повідомлення про зґвалтування дитини, але подробиць він не знає, позаяк справою займаються в Головному управлінні Нацполіції.

Як повідомлялося, в ніч проти 1 серпня в поїзді Укрзалізниці: неадекват побив і намагався згвалтувати пасажирку на очах у сина.

Пізніше з'явилося фото насильника, який напав на жінку в потязі Маріуполь-Киів.