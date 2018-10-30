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У Сумській області чоловік помер через безглуздий жарт друга

STYLERПодії    30.10.2018 - 21:29
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

В даний час поліція розшукує хлопця, який ненароком убив свого друга - після інциденту він зник

В Сумській області житель Глухова, якому не було й 30-років, загинув від дурного жарту свого друга. Причиною смерті чоловіка стала банальна підніжка, передає ресурс shans.com.ua.

Як розповіла сестра загиблого Надія Климченко, він разом з компанією йшов по дорозі, потім товариш попереду покликав брата, і той побіг. В цей час один з друзів, вирішивши пожартувати, виставив вперед ногу, об яку й спіткнувся чоловік.

Нещасний впав і вдарився головою об бордюр, вибив щелепу й кілька зубів, а також забив грудну клітку.

Отримані травми виявилися настільки серйозними, що чоловіка відвезли до лікарні, де він і помер – лікарям не вдалося врятувати потерпілого.

Також повідомляється, що в даний час поліція розшукує хлопця, який ненароком убив свого друга - після інциденту він зник.

Раніше повідомлялося, що недавно в Києві у Дніпровському районі автобус наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині.

Також ми писали про те, що в Угорщині журналістку, яка підставила підніжку біжить з дитиною на руках сирійському мігрантові, засудили до 3 років умовного тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що не так давно бойовик на тимчасово окупованій території України вистрілив собі в живіт, перевіряючи на міцність бронежилет - броня не витримала і куля поранила сепаратиста.

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Відео: РБК-Україна

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