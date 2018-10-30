В Сумской области мужчина скончался из-за нелепой шутки друга

Фото: коллаж РБК-Украина

В настоящее время полиция разыскивает парня, который нечаянно убил своего друга - после инцидента он скрылся

В Сумской области житель Глухова, которому не было и 30-лет, погиб из-за глупой шутки своего друга. Причиной смерти мужчины стала банальная подножка, передает ресурс shans.com.ua.

Как рассказала сестра погибшего Надежда Климченко, он вместе с компанией шел по дороге, затем впереди идущий товарищ позвал брата, и тот побежал. В это время один из друзей, решив пошутить, выставил вперед ногу, о которую и споткнулся мужчина.

Несчастный упал и ударился о бордюр головой, выбил челюсть и несколько зубов, а также ушиб грудную клетку.

Полученные травмы оказались настолько серьезными, что мужчину увезли в больницу, где он и скончался – врачам не удалось спасти пострадавшего.

Также сообщается, что в настоящее время полиция разыскивает парня, который нечаянно убил своего друга - после инцидента он скрылся.

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве в Днепровском районе автобус наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.

Также мы писали о том, что в Венгрии журналистку, которая подставила подножку бегущему с ребенком на руках сирийскому мигранту, приговорили к 3 годам условного тюремного заключения.

Напомним, что не так давно боевик на временно оккупированной территории Украины выстрелил себе в живот, проверяя на прочность бронежилет - броня не выдержала и пуля ранила сепаратиста.

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Видео: РБК-Украина