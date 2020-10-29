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У Сумській області син з молотком накинувся на рідного батька і жорсткого забив його до смерті

Автор: Styler

Вбивство сталося за вечерею

У селі Попівка Сумської області син жорстоко вбив власного 67-річного батька, коли вони разом вечеряли. За скоєне суд взяв під варту підозрюваного, за ґратами він може провести до десяти років.

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Як йдеться в повідомленні обласної прокуратури, конфлікт між рідними виник за вечерею. Спершу батько та син посперечалися, але на цьому конфлікт не вичерпався. Молодик накинувся на батька.

Старший чоловік мусив захищатися і навіть для цього, одягнув на голову шолом. Втім, 33-річний син був настільки розлюченим, що схопив молоток і сім разів вдарив ним батька по голові.

Травми виявилися несумісні із життям і літній чоловік наступного дня помер. Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

За клопотанням Конотопської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою без права на заставу. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині чоловік побив до півсмерті коханця своєї дружини, а потім забив жінку до смерті і викинув її тіло в підвал. Труп матері знайшла одна з доньок, коли повернулася зі школи.

Раніше ми також писали, що в Харкові мати била свою доньку за те, що дівчинка просила довше погуляти на майданчику в парку і покататися на гірках. Жінка завдавала удари кулаком в обличчя дитині так, що вона падала на землю.

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