У Тернополі родина заморила себе голодом до смерті через секту (відео)

Сама НП сталася в п'ятиповерхівці за адресою вулиця Братів Бойчуків, 9. Як стало відомо зі слів сусідів, у квартирі пані Стефанії та її дочок Людмили і Любові на столі лежали 13 тисяч гривень, але ніяких продуктів взагалі не було, крім однієї пляшки олії.

Також з'ясувалося, що 55-річна жінка працювала санітаркою в лікарні, але звільнилася близько двох місяців тому.

Зазначається, що сім'я жила нелюдимо. Коли жінки перестали виходити з квартири і забирати листи з квитанціями, пройшли тижні, перш ніж сусіди забили на сполох.

Так, на початку листопада в поліцію надійшов виклик від стурбованих мешканців будинку про те, що господині квартири давно не показуються, і тепер звідти йде неприємний запах.

Правоохоронці та рятувальники проникли до приміщення та виявили тіла жінок на ліжку. Пенсіонерка з молодшою дочкою вже були мертві, а старша Любов - у критичному стані.

В прес-службі поліції Тернопільської області поінформували, що смерть жінок могла настати приблизно 2-3 тижні тому.

Пенсіонерка з дочками закрилися вдома, не їли та не пили, і чекали смерті (фото: скріншот)

Тоді даний факт був внесений до ЄРДР згідно зі статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.

Жінку, яка вижила, і яка важила близько 30 кг, екстрено госпіталізували, і медики боролися за її життя 5 днів. Але, на жаль, вона теж померла.

За словами анестезіолога Тернопільської лікарні швидкої допомоги Романа Наконечного, пацієнтка часом приходила у свідомість, але нічого не пояснювала, і "контактною" її назвати було не можна.

"Попередня причина смерті є елементарне виснаження, і як наслідок поліорганна недостатність", - розповів лікар.

Медик розповів, що витягнути з того світу жінку не вдалося (фото: скріншот)

Сусіди вважають, що жінки вирішили заморити себе голодом з власних релігійних переконань, і таким чином "принести себе в жертву" заради такої віри.

Як розповіла Марія Яриняк, яка добре знала сім'ю покійних, вони вступили в секту Мунтяна, мали намір затягнути туди родичів і друзів, а коли з цього нічого не вийшло - перестали з ними спілкуватися.

Рідні загиблих це не заперечують, але й не коментують.

"Там знайшли 13 тисяч гривень. Очевидно, вони думали вмирати, але залишили 13 тисяч, щоб їх поховали. Це було конкретно сплановано, що вони повинні віддати себе Богові. Ніхто їх не зачіпав, не бив, нічого. Це в їх свідомості заклалося те, що їм потрібно померти для Бога", - висловилася Яриняк.

Поліція розслідує моторошну подію.

Відео: у Тернополі від голоду померла пенсіонерка з дочками, які були сектантами