У Тернопільській області олень напав на почаївського ченця

Фото: колаж РБК-Україна

Постраждалий служить ченцем у скиті Свято-Духівського монастиря

У Тернопільській області до медиків Кременецької районної лікарні звернувся 52-річний житель Почаєва, який постраждав від нападу оленя. Про це повідомляє місцеве видання tn.область.online.

За словами потерпілого, тварина завдала йому численні травми. Зокрема - олень кілька разів ударив його копитом.

Зазначається, що чоловік служить ченцем у скиті Свято-Духівського монастиря.

Лікарі діагностували у ченця множинні рвані рани частин черепа, потиличної і скроневої області, розрив стінок носових ходів.

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Відео: РБК-Україна