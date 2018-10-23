ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Тернопільській області олень напав на почаївського ченця

STYLERПодії    23.10.2018 - 21:46
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Постраждалий служить ченцем у скиті Свято-Духівського монастиря

У Тернопільській області до медиків Кременецької районної лікарні звернувся 52-річний житель Почаєва, який постраждав від нападу оленя. Про це повідомляє місцеве видання tn.область.online.

За словами потерпілого, тварина завдала йому численні травми. Зокрема - олень кілька разів ударив його копитом.

Зазначається, що чоловік служить ченцем у скиті Свято-Духівського монастиря.

Лікарі діагностували у ченця множинні рвані рани частин черепа, потиличної і скроневої області, розрив стінок носових ходів.

Раніше повідомлялося, що під Києвом лось, який вибіг на дорогу, став причиною аварії.

Також ми писали про те, що у Бережанському районі Тернопільської області вовк напав на пенсіонерку, яка спершу переплутала його з лисицею.

Нагадаємо, в Мексиці 41-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані в лікарні після нападу ручної левиці.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

 

Новини України священникбольницанапад
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся