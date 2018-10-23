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В Тернопольской области олень напал на почаевского монаха

STYLERПроисшествия    23.10.2018 - 21:46
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Пострадавший служит монахом в скиту Свято-Духовского монастыря

В Тернопольской области к медикам Кременецкой районной больницы обратился 52-летний житель Почаева, который пострадал от нападения оленя. Об этом сообщает местное издание tn.oblast.online.

По словам пострадавшего, животное нанесло ему многочисленные травмы. В частности - олень несколько раз ударил его копытом.

Отмечается, что мужчина служит монахом в ските Свято-Духовского монастыря.

Врачи диагностировали у монаха множественные рваные раны частей черепа, затылочной и височной области, разрыв стенок носовых ходов.

Ранее сообщалось, под Киевом лось, выбежавший на дорогу, стал причиной аварии.  

Также мы писали о том, что в Бережанском районе Тернопольской области волк напал на пенсионерку, которая сперва перепутала его с лисой.

Напомним, в Мексике 41-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу после нападения ручной львицы. 

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Видео: РБК-Украина

 

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