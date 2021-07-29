Трагедія під Рівним: на гойдалці знайшли повішеним 9-річного хлопчика
Під Рівним виявили повішеним хлопчика 9 років на мотузці від гойдалки. Трагедія сталася в селі Кошмаки у Вараському районі в четвер, 29 липня.
Про це передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.
Повідомлення медикам надійшло сьогодні близько 19:00. Той, хто дзвонив, розповів, що в Кошмаках "повісився хлопчик".
"а словами особи, яка викликала "швидку", діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка", - йдеться в публікації.
На виклик вирушила бригада Новорафалівського пункту постійного базування.
Медики "швидкої" нічим допомогу вже не могли, і тільки констатували біологічну смерть дитини.
Про жахливу подію вже повідомили поліцейським.
Попередньо відомо, що хлопчик з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків не було поруч з дитиною.
У прес-службі поліції Рівненської області про трагічну НП поки нічого не повідомляють.
Раніше повідомлялося, що під Одесою знайшли повішеним 14-річного підлітка, який раніше втік з дому. Зовнішніх слідів насильницької смерті на його тілі не було.
Нагадаємо також, що перед цим під Києвом у Вишгороді скоїв суїцид 14-річний хлопчик, який напередодні погрожував Однокласникам вибухом.