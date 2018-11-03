У ТРЦ іноземець штрикнув ножем українця і сам здався поліції: подробиці інциденту

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Інцидент стався з вини громадянина України, який намагався обікрасти іноземця

У ТРЦ "Караван" в Дніпрі 3 листопада двоє громадян України намагалися пограбувати двох студентів індійського походження. Намагаючись захистити себе, іноземець був змушений вдарити в нападника ножем. Про це повідомляє "Інформатор".

Повідомляється, що після того, що сталося, іноземець сам звернувся до охорони торгового центру, звідки вже була викликана патрульна поліція. По приїзді на місце виявилося, що двоє громадян України намагалися пограбувати студентів неслов'янської зовнішності. Виходець з Індії дістав ніж в цілях захисту і намагався відлякати нападників. Ніж кривдників не збентежив, і вони все одно полізли до них в кишені в пошуках грошей і телефонів. Після цього один із студентів наніс кривднику удар ножем в область печінки.

Потерпілого забрали у міську клінічну лікарню №6 на операцію. Студент, який вдарив ножем, сам звернувся до охорони торгового центру. Зі студентом з Індії зараз розбираються в райвідділі.

Нагадаємо, що у Києві біля торгового центру розстріляли чоловіка

Раніше повідомлялося, що до Польщі на відвідувачів ТРЦ обвалилася стеля, є постраждалі.

Відео: (video.rbc.ua)