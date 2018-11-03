В ТРЦ иностранец пырнул ножом украинца и сам сдался полиции: подробности инцидента

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Инцидент произошел по вине гражданина Украины, пытавшегося обокрасть иностранца

В ТРЦ "Караван" в Днепре 3 ноября двое граждан Украины пытались ограбить двух студентов индийского происхождения. Пытаясь себя защитить, иностранец был вынужден ударить в нападавшего ножом. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что после случившегося, иностранец сам обратился к охране торгового центра, откуда уже была вызвана патрульная полиция. По приезде на место оказалось, что двое граждан Украины пытались ограбить студентов неславянской наружности. Выходец из Индии достал нож в целях защиты и пытался отпугнуть нападавших. Нож обидчиков не смутил, и они все равно полезли к ним в карманы в поисках денег и телефонов. После этого один из студентов нанес обидчику удар ножом в область печени.

Потерпевшего забрали в городскую клиническую больницу №6 на операцию. Студент, который ударил ножом, сам обратился к охране торгового центра. Со студентом из Индии сейчас разбираются в райотделе.

Напомним, что в Киеве возле торгового центра расстреляли мужчину

Ранее сообщалось, что в Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок, есть пострадавшие.

Видео: (video.rbc.ua)