ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В ТРЦ иностранец пырнул ножом украинца и сам сдался полиции: подробности инцидента

STYLERПроисшествия    03.11.2018 - 18:09
Фото: (google.com.ua maps)
Фото: (google.com.ua maps)

Инцидент произошел по вине гражданина Украины, пытавшегося обокрасть иностранца

В ТРЦ "Караван" в Днепре 3 ноября двое граждан Украины пытались ограбить двух студентов индийского происхождения. Пытаясь себя защитить, иностранец был вынужден ударить в нападавшего ножом. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что после случившегося, иностранец сам обратился к охране торгового центра, откуда уже была вызвана патрульная полиция. По приезде на место оказалось, что двое граждан Украины пытались ограбить студентов неславянской наружности. Выходец из Индии достал нож в целях защиты и пытался отпугнуть нападавших. Нож обидчиков не смутил, и они все равно полезли к ним в карманы в поисках денег и телефонов. После этого один из студентов нанес обидчику удар ножом в область печени.

Потерпевшего забрали в городскую клиническую больницу №6 на операцию. Студент, который ударил ножом, сам обратился к охране торгового центра. Со студентом из Индии сейчас разбираются в райотделе.

Напомним, что в Киеве возле торгового центра расстреляли мужчину

Ранее сообщалось, что в Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок, есть пострадавшие.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины КараваннападениеиностранцыукраинцыножТРЦ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь